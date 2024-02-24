Sparta Prag - Galatasaray maçı sonrası akıllara Mourinho geldi! Görüntüler şaşırtmıştı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Şubat 2024 09:42 - Güncelleme: 24 Şubat 2024 09:55 - Güncelleme:

Galatasaray, Mourinho, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Sparta Prag ile Galatasaray arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 tur rövanş maçında düdük çalan İngiliz hakem Anthony Taylor, verdiği kararlarla gündem olmuştu. Karşılaşma sonrası Jose Mourinho'nun Taylor için söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.