Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Sparta Prag - Galatasaray maçı sonrası akıllara Mourinho geldi! Görüntüler şaşırtmıştı

    Sparta Prag - Galatasaray maçı sonrası akıllara Mourinho geldi! Görüntüler şaşırtmıştı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Galatasaray, Mourinho, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sparta Prag ile Galatasaray arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 tur rövanş maçında düdük çalan İngiliz hakem Anthony Taylor, verdiği kararlarla gündem olmuştu. Karşılaşma sonrası Jose Mourinho'nun Taylor için söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

    UEFA Avrupa Ligi son 16 tur play-off rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenilerek elenen Galatasaray, karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor'a tepki göstermişti.

    İlk yarıda Barış Alper Yılmaz'a yapılan sert faulü es geçen İngiliz hakem, tavırlarıyla dikkat çekmişti.

    Sparta Prag - Galatasaray maçı sonrası akıllara Mourinho geldi! Görüntüler şaşırtmıştı - 1. Resim

    MOURINHO ÖFKE SAÇMIŞTI

    Geçen sezon Roma ve Sevilla arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi finalini yöneten Taylor, Jose Mourinho'yu çıldırtmıştı.

    Finali kaybeden İtalyan devinin antrenörü, karşılaşma sonrası otoparkta İngiliz hakemle tartıştı.

    Mourinho, Macaristan'daki Puskas Arena’nın otoparkında Taylor’a "Lanet olası yüz karası" diyerek seslenip, üzerine yürümüştü.

    UEFA, Anthony Taylor'a karşı uygunsuz ve küfürlü dil kullandığı gerekçesiyle Portekizli teknik direktöre 4 maç ceza verdi.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Icardi ceza alacak mı? Beşiktaş derbisi öncesi karar açıklanacak - SporArjantinli golcü Beşiktaş derbisini kaçırabilirFener'e çetin ceviz! Sarı-Lacivertliler, Belçika'da tozu dumana katan Union SG ile eşleşti - SporFener'e çetin ceviz! Sarı-Lacivertliler, Belçika'da tozu dumana katan Union SG ile eşleştiHem dünya rekoru hem altın madalya! Aysel'den Fransa'da tarihi başarı - SporAysel'den hem dünya rekoru hem altın madalya!Tartıştığı kişinin kafatasını taşla kırmıştı! QPR'ın yıldızı Ilias Chair'e hapis - SporTartıştığı kişinin kafatasını kırmıştı! Hapis cezası verildiEski İspanyol futbolcu Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu - SporEski futbolcu Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olduSon dakika: Mauro Icardi, PFDK'ye sevk edildi - SporSon dakika: Mauro Icardi, PFDK'ye sevk edildiBelçika'yı sallayan Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise korkuttu! Liverpool'u yenmişlerdi - SporBelçika'yı sallayan Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise korkuttu! Liverpool'u yenmişlerdi