Sparta Prag - Galatasaray maçı sonrası akıllara Mourinho geldi! Görüntüler şaşırtmıştı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sparta Prag ile Galatasaray arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 tur rövanş maçında düdük çalan İngiliz hakem Anthony Taylor, verdiği kararlarla gündem olmuştu. Karşılaşma sonrası Jose Mourinho'nun Taylor için söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 tur play-off rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenilerek elenen Galatasaray, karşılaşmanın hakemi Anthony Taylor'a tepki göstermişti.
İlk yarıda Barış Alper Yılmaz'a yapılan sert faulü es geçen İngiliz hakem, tavırlarıyla dikkat çekmişti.
MOURINHO ÖFKE SAÇMIŞTI
Geçen sezon Roma ve Sevilla arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi finalini yöneten Taylor, Jose Mourinho'yu çıldırtmıştı.
Finali kaybeden İtalyan devinin antrenörü, karşılaşma sonrası otoparkta İngiliz hakemle tartıştı.
Mourinho, Macaristan'daki Puskas Arena’nın otoparkında Taylor’a "Lanet olası yüz karası" diyerek seslenip, üzerine yürümüştü.
UEFA, Anthony Taylor'a karşı uygunsuz ve küfürlü dil kullandığı gerekçesiyle Portekizli teknik direktöre 4 maç ceza verdi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi