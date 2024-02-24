Icardi ceza alacak mı? Beşiktaş derbisi öncesi karar açıklanacak
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen Mauro Icardi'nin bu hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında oynayacağı öğrenildi. Arjantinli yıldızın bir sonraki karşılaşmada ise oynamama ihtimali bulunuyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elenerek veda eden Galatasaray'da Mauro Icardi için verilen sevk kararı teknik ekibi düşündürdü.
Türkiye Futbol Federasyonu, 26. hafta oynanan Ankaragücü - Galatasaray maçındaki davranışı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmişti.
ICARDI ANTALYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK
Tedbirsiz olarak disipline sevk edilen Mauro Icardi için son kararın gelecek hafta içi açıklanacağı öğrenildi.
Yıldız oyuncunun ceza alması durumunda en az 2 maç kaçırabileceği konuşuluyor.
Tecrübeli futbolcu 4 maç ve üzeri ceza alırsa, Süper Lig'in yanı sıra Türkiye Kupası'nda da cezasını çekecek. Icardi'ye 4 maçın altında ceza verilirse oyuncu cezasını sadece ligde çekecek.
MAURO ICARDI HANGİ MAÇLARI KAÇIRABİLİR?
Galatasaray, Süper Lig'de sırayla Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor ile karşılaşacak.
Sarı kırmızılılar Beşiktaş derbisinden önce Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi