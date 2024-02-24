Icardi ceza alacak mı? Beşiktaş derbisi öncesi karar açıklanacak

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Şubat 2024 09:05 - Güncelleme: 24 Şubat 2024 09:08 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen Mauro Icardi'nin bu hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında oynayacağı öğrenildi. Arjantinli yıldızın bir sonraki karşılaşmada ise oynamama ihtimali bulunuyor.