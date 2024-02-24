Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Liderliği geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'a kaptıran Sarı-lacivertliler, maçı kazanarak rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'de son 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde beşinci sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA 42. DEFA KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, bu kulvarda 42. defa rakip olacak.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 41 lig maçında Fenerbahçe 33 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu.

Sarı-lacivertli takım bu karşılaşmalarda 104 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 37 gol gördü.

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Serdar Dursun ve Edin Dzeko'yu birlikte sahaya sürebileceği iddia edildi.

Rizespor deplasmanında attığı golle teknik ekibin alkışını alan Serdar'ın daha fazla süre alması bekleniyor.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi - Samuel, Djiku, Çağlar Söyüncü, Ferdi, Krunic, İsmail Yüksek, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Porozo, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Oğulcan, Nuno Da Costa