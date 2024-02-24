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    • Haberler > Spor > Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu

    Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
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    Fenerbahçe, Kasımpaşa, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Liderliği geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'a kaptıran Sarı-lacivertliler, maçı kazanarak rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

    Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek.

    Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

    Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor.

    Süper Lig'de son 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde beşinci sırada yer alıyor.

    Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu - 1. Resim

    FENERBAHÇE - KASIMPAŞA 42. DEFA KARŞILAŞACAK

    Fenerbahçe ile Kasımpaşa, bu kulvarda 42. defa rakip olacak.

    İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 41 lig maçında Fenerbahçe 33 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu.

    Sarı-lacivertli takım bu karşılaşmalarda 104 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 37 gol gördü.

    Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Serdar Dursun ve Edin Dzeko'yu birlikte sahaya sürebileceği iddia edildi.

    Rizespor deplasmanında attığı golle teknik ekibin alkışını alan Serdar'ın daha fazla süre alması bekleniyor.

    Fenerbahçe ile Kasımpaşa 42. randevuda

    FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Livakovic, Osayi - Samuel, Djiku, Çağlar Söyüncü, Ferdi, Krunic, İsmail Yüksek, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

    Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Porozo, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Oğulcan, Nuno Da Costa

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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