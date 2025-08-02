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Wilma Elles 4. çocuğunu bekliyor! Cinsiyetini sosyal medyadan açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Wilma Elles 4. çocuğunu bekliyor! Cinsiyetini sosyal medyadan açıkladı
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisindeki ‘Caroline’ rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Wilma Elles, dördüncü kez anne olma heyecanı yaşıyor. Güzel oyuncu, bebek haberiyle birlikte cinsiyet bilgisini de takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Wilma Elles, 2014 yılında evlendiği Arif Kerem Göğüş’ten 2019 yılında boşanmıştı. Bu birliktelikten dünyaya gelen ikizleri Milat ve Melodi’nin velayeti annelerinde kalmıştı.

Wilma Elles 4. çocuğunu bekliyor! Cinsiyetini sosyal medyadan açıkladı - 1. Resim

Elles, 16 Aralık 2022’de ise avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti. Önceki evliliğinden ikiz çocukları bulunan Elles, üçüncü bebeğini kucağına almıştı. Alman oyuncu geçtiğimiz günlerde ise hamile olduğunu açıklayarak sevindirici haberi paylaşmıştı.

Wilma Elles 4. çocuğunu bekliyor! Cinsiyetini sosyal medyadan açıkladı - 2. Resim

Sosyal medyada oldukça aktif olan Elles, Instagram hesabından hamilelik haberini duyurmuştu. 4. kez anne olacağını belirten isim bugün yer verdiği ailesiyle çekilen fotoğraflarda bebeğin cinsiyetini de açıkladı.

Wilma Elles 4. çocuğunu bekliyor! Cinsiyetini sosyal medyadan açıkladı - 3. Resim

"ERKEK KARDEŞ GELİYOR"

Erkek bebek beklediklerini belirten Elles, “Biz de aramızda küçük bir cinsiyet belirleme partisi yaptık... Çoğu tahminleri doğru:) Siz nereden bildiniz? Milat'a erkek kardeş geliyor... Az kaldı... Ama en önemlisi sağlık...” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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