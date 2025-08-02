Wilma Elles 4. çocuğunu bekliyor! Cinsiyetini sosyal medyadan açıkladı

Ünlü oyuncu Wilma Elles, 2014 yılında evlendiği Arif Kerem Göğüş’ten 2019 yılında boşanmıştı. Bu birliktelikten dünyaya gelen ikizleri Milat ve Melodi’nin velayeti annelerinde kalmıştı.

Elles, 16 Aralık 2022’de ise avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti. Önceki evliliğinden ikiz çocukları bulunan Elles, üçüncü bebeğini kucağına almıştı. Alman oyuncu geçtiğimiz günlerde ise hamile olduğunu açıklayarak sevindirici haberi paylaşmıştı.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Elles, Instagram hesabından hamilelik haberini duyurmuştu. 4. kez anne olacağını belirten isim bugün yer verdiği ailesiyle çekilen fotoğraflarda bebeğin cinsiyetini de açıkladı.

"ERKEK KARDEŞ GELİYOR"

Erkek bebek beklediklerini belirten Elles, “Biz de aramızda küçük bir cinsiyet belirleme partisi yaptık... Çoğu tahminleri doğru:) Siz nereden bildiniz? Milat'a erkek kardeş geliyor... Az kaldı... Ama en önemlisi sağlık...” ifadelerini kullandı.