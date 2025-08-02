Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2025-2026 yaz transfer sezonun bitiş tarihi merak konusu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 futbol sezonu için transfer ve tescil dönemlerini resmi olarak paylaştı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüpler, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak adına birçok isimler görüşmeye devam ediyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların transfer hamleleri, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Yaz transfer sezonu 2025 ne zaman bitiyor? İşte, o ayrıntılar

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Transfer sezonu 12 Eylül 2025 Cuma günü 23:59'da bitiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mayıs 2025 tarihinde yönetim kurulu toplantısında yaptı. Buna göre, 2025-2026 futbol sezonu için transfer ve tescil dönemlerini de duyurdu.

Resmi açıklamaya bakıldığında, Süper Lig’de yaz transfer dönemi olarak bilinen Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23:59’da sona erecek. Bu tarihlerde, birçok kulüp yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek için yeni isimlerle görüşme işlemlerini sürdürüyor.

2025-2026 SÜPER LİG SON TRANSFER TARİHİ NE?

30 Haziran'da başlayan Süper Lig transfer sezonu 12 Eylül tarihinde sona erecek.

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" denildi.