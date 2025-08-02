Genç kalecinin kuyumcu babasının acı sonu! Dükkanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. TFF 1'inci Lig ekibi Adana Demirspor'un kalesini koruyan 20 yaşındaki Murat Uğur Eser'in babası Abdurrahman Eser, sahibi olduğu kuyumcu dükkanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Adana Seyhan'a bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda; Adana Demirspor'un kalecisi Murat Eser'in babası Abdurrahman Eser'in sahibi olduğu kuyumcu dükkanından silah sesi duyuldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Abdurrahman Eser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
ADANA DEMİRSPOR'DAN TAZİYE MESAJI
Adana Demirspor Kulübü, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, "Kalecimiz, evladımız Murat Uğur Eser'in kıymetli babası Abdurrahman Eser'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; evladımız Murat Uğur Eser'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş