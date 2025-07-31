Adana'daki orman yangınını çıkaran kundakçıların o anları ortaya çıktı! İHA'dan kaçamadılar...

Adana'da Aladağ, Kozan ve Sarıçam ilçelerinde geçtiğimiz günlerde orman yangınları çıkmıştı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndürmek için çok sayıda ekip seferber olurken olayla ilgili 3 kişi tutuklanmıştı.

Adana Orman İşletme Müdürlüğü sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Aladağ ilçesinde Kökez ve Çataloluk, Kozan ilçesinde Henüzçakırı, Sarıçam ilçesinde ise Yarımca Mahallelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınmıştır.

Ekiplerin hızlı müdahale ettiği, 'Yeşil Vatan Kahramanları"nın soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınları söndürmeye, gönüllüler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri de destek verdi. Yangına sebep oldukları tespit edilen 3 kişi tutuklandı" denilmişti.

YANGINI ÇIKARDIKLARI ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin yakalanma anlarına ait İHA görüntüleri ortaya çıktı.

Yarımca Mahallesi'nde sık sık yangın çıkması üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye fotokapanlar kurarak havadan İHA ile izleme başlattı.

2 DAKİKADA TESPİT EDİLDİ

Bayraktar TB2, 25 Temmuz saat 21.00 sularında çıkan bir yangını 2 dakika içinde tespit etti ve ekipleri harekete geçirdi.

TRT Haber tarafından ulaşılan görüntülerde, yangının tespit edilmesinin ardından şüpheli bir aracın İHA tarafından takibe alındığı görülüyor.