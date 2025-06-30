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Adana'da yangına karşı çiftçilerden sıra dışı yöntem! Hayvanlarını korumak için traktörle bunu yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana Kozan'da çıkan orman yangınına karşı çiftçiler, hayvanlarını alevlerden korumak için canla başla çalıştı. Hayvan sürülerini tarlada toplayan çiftçiler traktörlerle koruma hattı oluşturdu.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, vatandaşlar da kendi canlarının yanı sıra hayvanlarını da korumak için traktörlerle tarlaya topladıkları sürülerini koruma altına almaya çalıştı. 

ADANA KOZAN'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

Yangın, saat 15.30'da sıralarından Boztahta Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Adana'da yangına karşı çiftçilerden sıra dışı yöntem! Hayvanlarını korumak için traktörle bunu yaptılar - 1. Resim

2 HELİKOPTER HAVADAN DESTEK VERDİ

Havadan 2 helikopterle müdahale edilirken karadan da çok sayıda arzöz ve ilk müdahale aracıyla ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Kozan Belediyesinin de iş makineleri ve tanklarla su desteği verdiği bölgede ise birçok ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Adana'da yangına karşı çiftçilerden sıra dışı yöntem! Hayvanlarını korumak için traktörle bunu yaptılar - 2. Resim

ÇİFTÇİLER HAYVANLARINI KORUMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Yangının bahçelere sıçramasıyla bazı evlerin çevresi de alevlerin etkisi altında kaldı. Çiftçilerden Emrah Okutucu, 10 inek ve 50 kuzudan oluşan sürüsünü yangından korumak için ailesiyle birlikte seferber oldu.

Adana'da yangına karşı çiftçilerden sıra dışı yöntem! Hayvanlarını korumak için traktörle bunu yaptılar - 3. Resim

TRAKTÖRLE KORUMA HATTI OLUŞTURDULAR

Traktörüyle arazisini sürerek koruma hattı oluşturan Okutucu'nun ailesi ise bahçelerindeki samanları ve otları sulayarak yangının evlere yaklaşmasına karşı tedbir aldı.

Adana'da yangına karşı çiftçilerden sıra dışı yöntem! Hayvanlarını korumak için traktörle bunu yaptılar - 4. Resim

Yangın sırasında büyük korku yaşadıklarını belirten 75 yaşındaki Meşude Okutucu, "Bizim Allah’tan başka sığınacak kimsemiz yok. Allah beterinden saklasın, bir an önce söner inşallah" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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