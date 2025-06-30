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Burası İstanbul'un göbeği! 10 milyon lira değerindeki lüks araç küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Burası İstanbul&#039;un göbeği! 10 milyon lira değerindeki lüks araç küle döndü
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yaklaşık 10 milyon lira değerindeki Porsche marka otomobil, yoldan çıktı. Kaza yapan sürücü araçtan çıkarken, lüks otomobil ise alev aldı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü, araç küle döndü.

Bugün saat 13.00 sıralarında Sarıyer Uskumruköy Mahallesinde, 06 AV 3760 plakalı Porsche marka otomobilin sürücüsü Uğur D., seyir halindeyken aşırı hız nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki yeşil alana girdi.

ARAÇ YANGINI YEŞİL ALANA DA SIÇRADI

Sürücü Uğur D., yaklaşık 10 milyon lira değerindeki araçtan kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kazadan şans eseri kurtulan sürücünün araçtan çıkmasından kısa süre sonra lüks otomobilde yangın çıktı. Alevler yeşil alana da sıçradı.

Burası İstanbul'un göbeği! 10 milyon lira değerindeki lüks araç küle döndü - 1. Resim

HASAR BÜYÜK

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü ardından soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmadı. Araçta büyük çapta hasar meydana oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burası İstanbul'un göbeği! 10 milyon lira değerindeki lüks araç küle döndü - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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