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Manisa yangın devam ediyor mu, söndürüldü mü? Akhisar yangın son durum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Manisa yangın devam ediyor mu, söndürüldü mü? Akhisar yangın son durum
Orman Yangını, Akhisar, Yangın Son Durum, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde günlerdir etkili olan orman yangını kontrol altına alınamadan üçüncü gününe girdi. 28 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde Karaköy Mahallesi kırsalında başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahaleye rağmen halen devam ediyor. Manisa yangın devam ediyor mu, söndürüldü mü kamuoyunca merak ediliyor. Akhisar yangın son durum vatandaşların takibinde.

Manisa yangın devam ediyor mu, söndürüldü mü, Akhisar yangın son durum nedir soruları gündemde yer alıyor. Karaköy Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangın, sıcak hava, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İlk saatlerden itibaren bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri, alevleri durdurmak için yoğun çaba harcadı. 

Manisa yangın devam ediyor mu, söndürüldü mü? Akhisar yangın son durum - 1. Resim

MANİSA YANGIN DEVAM EDİYOR MU, SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Manisa’nın Akhisar ilçesinde başlayan orman yangını üçüncü gününe girdi. 28 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde Karaköy Mahallesi kırsalında çıkan yangın, havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahaleye rağmen henüz tamamen kontrol altına alınamadı.

Manisa yangın devam ediyor mu, söndürüldü mü? Akhisar yangın son durum - 2. Resim

Sıcak hava, düşük nem oranı ve etkili rüzgar nedeniyle yangının ilerleyişinin hızlandığı ifade edildi. Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmaları sabah saatlerinde hava araçlarının da devreye girmesiyle genişletildi.

Şu an için yangının tamamen söndürüldüğüne dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Manisa yangın devam ediyor mu, söndürüldü mü? Akhisar yangın son durum - 3. Resim

AKHİSAR YANGIN SON DURUM NEDİR?

Akhisar ilçesindeki Karaköy Mahallesi yakınlarında başlayan yangın üçüncü gününde etkisini hala sürdürüyor. Sarp ve ormanlık arazide çıkan yangına, itfaiye ve orman ekipleri ilk andan itibaren müdahalede bulundu.

Alevlerin zeytinlik ve tarım alanlarına sıçrama ihtimali ekipleri alarm durumuna geçirirken, rüzgarın yön değiştirmesi yangının farklı noktalara yayılma riskini de artırdı. Gece boyunca sürdürülen çalışmalar, sabah havadan destekle devam etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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