Bodrum yangını neden çıktı, söndürüldü mü? Bodrum elektrik kesintisi arıza nedeniyle tüm ili etkiledi!

Bodrum yangını nedeniyle şehir genelinde elektrik kesintileri de meydana geldi. Yaşanan yangın sonrası vatandaşlar Bodrum yangını neden çıktı, söndürüldü mü sorularını yöneltirken Bodrum yangın son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesi 30 Temmuz sabahına alevlerle uyandı. Ortakent bölgesinde başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, hem doğayı tehdit etti hem de günlük hayatı felç etti. Bodrum yangını neden çıktı, söndürüldü mü, elektrik kesintisi sebebi nedir?

BODRUM YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 30 Temmuz günü sabah saatlerinde Ortakent Mahallesi'nde, Midtown AVM’nin arka kısmındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, alevlerin yüksek gerilim hatlarının geçtiği bir noktada başlaması dikkat çekti.

Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmalarını sürdürürken sabotaj ihtimali dahil olmak üzere tüm ihtimallerr değerlendiriliyor.

Alevlerin kısa sürede büyümesine, bölgedeki kuvvetli rüzgarın ve kuru hava koşullarının da etkili olduğu belirtildi. Yangın ilk olarak AVM çalışanlarının fark etmesiyle ihbar edildi ve müdahale süreci hızlıca başlatıldı.

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BODRUM YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangın sonrası bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, hem havadan hem karadan yoğun müdahalede bulundu. Sarp ve kayalık arazi şartları müdahale sürecini zorlaştırsa da ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangının yayılması engellendi ve kontrol altına alındı.

BODRUM ELEKTRİK KESİNTİSİ SEBEBİ NEDİR?

Yangının ardından Bodrum’un bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşandı. Kesintinin nedeni olarak yangının yüksek gerilim hatlarının bulunduğu bölgede çıkması ve hatlara zarar gelmemesi adına önlem amaçlı elektriğin kesilmesi gösterildi.

ADM Elektrik tarafından yapılan resmi bir açıklama henüz yokken, vatandaşlardan gelen bilgilere göre ilçede farklı noktalarda enerji kesintileri meydana geldi.