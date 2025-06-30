Hangi illerde yangın var, söndürüldü mü? Yangınlar son durum

Son günlerde Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınları nedeniyle 50 binden fazla kişi tahliye edildi. İzmir, Bilecik, Hatay ve Bodrum'da çıkan yangınlara ekipler havadan ve karadan söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 3 günde 263 yangına müdahale edildiğini belirtirken yangınların yol açtığı hasarın boyutları açıklandı. Hangi illerde yangın var, yangın nerede çıktı araştırılıyor.

Artan sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle dört bir yandan orman yangınları haberleri geliyor. Son dakika yangınlar son durum gelişmeleri yakından takip edilirken İzmir başta olmak üzere Hatay, Bilecik, Bodrum ve birçok bölgede alevler yerleşim yerlerine sıçradı. 50 binden fazla vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi.

HANGİ İLLERDE YANGIN VAR?

Türkiye genelinde son 3 günde 263 orman yangını çıktı. Bu yangınların 259'u kontrol altına alınırken İzmir, Bilecik, Hatay, Bodrum, Çanakkale, Aydın, Manisa, Sakarya, Antalya, Muğla, ve Balıkesir'de yangınlar etkili oldu. Sakarya Taraklı ilçesinde başlayan ve Bilecik Gölpazarı ilçesine sıçrayan yangın 35 metrekarelik alanı etkiledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınların çoğunun orman dışı alanlardan başlayarak ormanlara sıçradığını ifade ederken vatandaşların anız yakma, sigara izmariti atma ve ateşli piknik faaliyetlerinden kaçınması gerektiğini vurguladı.

Yangınlarla mücadelede ekipler gece gündüz çalışırken İzmir ve Hatay'daki yangınlara benzer şekilde müdahaleler sürüyor. Rüzgarın şiddetini artırması söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.

İZMİR'İN NERESİNDE YANGIN VAR?

İzmir’de yangınlar özellikle Menderes, Seferihisar, Gaziemir, Aliağa ve Buca ilçelerinde etkili oldu. Menderes’in Kuyucak ile Seferihisar’ın Orhanlı mahalleleri arasında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yerleşim yerlerine ulaştı.

Yangının enerjisi düşürülse de 3 noktada yoğunlaşan alevlere karşı soğutma çalışmaları devam ediyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, dumandan etkilenen 3 kişinin ayakta tedavi edildiğini ve can kaybı yaşanmadığını ifade etti. Bölgedeki yasaklar kapsamında, İzmir’de 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklandı.

HATAY ANTAKYA YANGINI SON DAKİKA

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi’nde 30 Haziran sabahı saat 11.30 civarında başlayan orman yangını, fırtınanın etkisiyle hızla yayılarak bazı evlere sıçradı.

Hatay Antakya'da 30 arazözle mücadele ettiklerini açıklayan Bakan Yumaklı, 3 mahallenin tedbiren tahliye edildiğini ifade etti.

BODRUM’DA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ, NEDEN ÇIKTI?

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Ortakent Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bir alışveriş merkezi yakınında 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İlk müdahaleyi AVM çalışanlarının yaptığı yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava ve kara araçları hızla sevk edildi.

Alevler AVM’nin yakınında kontrol altına alınsa da sarp ve kayalık arazi nedeniyle dağın yamacına doğru ilerledi. Kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Muğla’da 25 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara giriş yasağı bulunuyor. Yangın bölgesinde şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.