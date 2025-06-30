İzmir yangın devam ediyor mu, söndü mü? İzmir yangın son durum

29 Haziran Pazar günü İzmir'de Gaziemir ve Menderes, Seferihisar çıkan yangınlar da son durum merak ediliyor. Ekiplerin yangın söndürme uçak ve helikopterleriyle müdahale ettiği İzmir yangın söndü mü, neden çıktı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

Son zamanlarda yurt genelini etkisi altına alan orman yangınları son olarak 29 Haziran Pazar günü İzmir'de çıkan yangınlarla gündemde. İzmir Seferihisar, Menderes ve Gaziemir'de çıkan yangınlar son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İzmir yangın devam ediyor mu, söndü mü ve yangının çıkma nedeni merak ediliyor.

İZMİR YANGIN DEVAM EDİYOR MU?

İzmir'e 29 Haziran Pazar günü İzmir Seferihisar ve Menderes ilçelerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangını, bölgede genleşme alanlarına sıçramıştı. Birçok mahalle tahliye edilirken yangın dolayısıyla çok sayıda ev ve ahır kullanılmaz hale geldi. İzmir yangın gece boyunca yapılan müdahalelere rağmen devam ediyor. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınlar, günün aydınlanmasıyla havadan müdahale yeniden başladı.

İZMİR YANGIN SÖNDÜ MÜ?

İzmir yangın henüz sönmedi. Dün çıkan yangında günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. 4 uçak ve 14 helikopter Menderes ve Seferihisar yangınında çalışmaya başladı. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İZMİR YANGIN NEDEN ÇIKTI?

İzmir Menderes ve Seferihisar ilçelerinde çıkan ve Gaziemir ilçesine yayılan yangının neden çıktığı henüz belli olmadı. Rüzgarın ve olumsuz hava koşullarının etkisiyle yangın geniş bir alana yayılarak kontrol edilmesi zor bir hale geldi.