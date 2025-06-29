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Bir yangın da Mardin'den! İki mahalle alevlerin tehdidi altında, mücadele sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir yangın da Mardin&#039;den! İki mahalle alevlerin tehdidi altında, mücadele sürüyor
Mardin, Yangın, Orman Yangını, İtfaiye, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin'in iki mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alandan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor. Söndürme çalışmaları süren yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Türkiye havaların ısınmasıyla bir kez daha amansız yangınlarla mücadele etmeye başladı. İzmir, Antalya, Çanakkale ve Manisa'da yükselen alevlere bir yenisi daha eklendi. Mardin'deki ormanlık alanda çıkan yangın iki mahalleyi tehdit ediyor. Alevlerle mücadele sürüyor.

İKİ MAHALLENİN ARASINDAKİ ORMANLIK ALANDA ALEVLER YÜKSELDİ

Nusaybin ilçesine bağlı Akarsu Mahallesi ile İlkadım Mahallesi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar çevre mahallelerden de görüldü.

EKİPLER ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR

İhbar üzerine hızla harekete geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına karadan çok sayıda araç ve personelle müdahale etti. Yangının yayılmasını engellemek amacıyla havadan da helikopter desteğiyle söndürme çalışmaları başlatıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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