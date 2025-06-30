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Antakya orman yangını söndü mü? 30 Haziran 2025 Hatay Antakya orman yangınında son durum araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antakya orman yangını söndü mü? 30 Haziran 2025 Hatay Antakya orman yangınında son durum araştırılıyor
Antakya, Orman Yangını, Hatay, Türkiye, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hatay'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. 30 Haziran 2025 Pazartesi günü öğle saatlere doğru çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerine kadar sıçradı. Peki, Antakya orman yangını söndü mü? İşte son dakika gelişmeler...

Ülke genelinde orman yangınlarıyla mücadele devam ederken son olarak Hatay'ın Antakya ilçesinde korkutan haber geldi. 

Antakya'da orman yangınına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Özelikle Karaali mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeni araştırılmaya başlandı. 

Antakya orman yangını söndü mü? birçok kişi bahsi geçen sorunun cevabını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Antakya orman yangını söndü mü? 30 Haziran 2025 Hatay Antakya orman yangınında son durum araştırılıyor - 1. Resim

ANTAKYA ORMAN YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Hatay'ın Antakya ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İ

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler geldi. Ekipler, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangının yayılma ihtimaline karşı önlemler aldı. Antakya'da yangın devam ediyor.

Antakya orman yangını söndü mü? 30 Haziran 2025 Hatay Antakya orman yangınında son durum araştırılıyor - 2. Resim

30 HAZİRAN 2025 HATAY ANTAKYA ORMAN YANGININDA SON DURUM NE?

30 Haziran 2025 Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan yangın büyüyor. Ormanlık alanda çıkan yangında kısa süre içinde alevler yükseldi.

Yerleşim yerlerine kadar sıçrayan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. Bölgede rüzgarın olması sebebiyle yangının söndürülmesi gecikiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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