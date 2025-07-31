Beton pompasıyla yangına müdahale etmişti: Orman içlerinde hayvanların bağırışları yüreklerimizi yaktı

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki bölgede başlayan orman yangını 5'inci gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın alanına beton pompasıyla giden Ali Yalçın da müdahale eden ekipte yer aldı.

"ORMAN İÇLERİNDE HAYVANLARIN BAĞIRIŞLARI YÜREKLERİMİZİ YAKTI"

Yaşanan zorlu mücadeleyi anlatan Yalçın hayvanların seslerine çok üzüldüğünü söyledi.

Yangının yaklaşık 4 gün sürdüğünü ve bu süre boyunca her gün yangın bölgesinde olduklarını belirten Yalçın, söndürme çalışmalarında BUSKİ ve köylülerin su tankerleriyle beton pompalarına su takviyesi yaptığını ifade etti. Yalçın, "Patronumuz Abit Danışman'ın güzel düşüncesiyle ekip arkadaşlarımızla söndürme çalışmasına katıldık" dedi.

Yangın sırasında yaşadıkları en etkileyici anlardan birini paylaşan Ali Yalçın, "O anlarda orman içlerinde hayvanların bağırışları yüreklerimizi yaktı. İnşallah böyle kötü olaylar bir daha yaşamayız" sözleriyle temennisini dile getirdi.