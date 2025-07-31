Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Beton pompasıyla yangına müdahale etmişti: Orman içlerinde hayvanların bağırışları yüreklerimizi yaktı

Beton pompasıyla yangına müdahale etmişti: Orman içlerinde hayvanların bağırışları yüreklerimizi yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Orman Yangını, Bursa, Harmancık, Yangın Söndürme, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangını büyüyerek devam etti. 5 gün boyunca yanan bölgedeki yangın söndürme çalışmalarında beton pompasıyla müdahale eden Ali Yalçın'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Ali Yalçın yangınla mücadele ettikleri zorlu anları anlattı.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki bölgede başlayan orman yangını 5'inci gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın alanına beton pompasıyla giden Ali Yalçın da müdahale eden ekipte yer aldı.

"ORMAN İÇLERİNDE HAYVANLARIN BAĞIRIŞLARI YÜREKLERİMİZİ YAKTI"

Yaşanan zorlu mücadeleyi anlatan Yalçın hayvanların seslerine çok üzüldüğünü söyledi.

Beton pompasıyla yangına müdahale etmişti: Orman içlerinde hayvanların bağırışları yüreklerimizi yaktı - 1. Resim

Yangının yaklaşık 4 gün sürdüğünü ve bu süre boyunca her gün yangın bölgesinde olduklarını belirten Yalçın, söndürme çalışmalarında BUSKİ ve köylülerin su tankerleriyle beton pompalarına su takviyesi yaptığını ifade etti. Yalçın, "Patronumuz Abit Danışman'ın güzel düşüncesiyle ekip arkadaşlarımızla söndürme çalışmasına katıldık" dedi.

Yangın sırasında yaşadıkları en etkileyici anlardan birini paylaşan Ali Yalçın, "O anlarda orman içlerinde hayvanların bağırışları yüreklerimizi yaktı. İnşallah böyle kötü olaylar bir daha yaşamayız" sözleriyle temennisini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İyiliği Göze Alın - İHHABD'de milyon dolarlık F-35 savaş uçağı yere çakıldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ege Denizi'nde korkutan deprem! Yunanistan'ın Girit Adası sallandı, ilk veriler geldi - GündemEge Denizi'nde korkutan deprem! İlk veriler geldiCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 kişinin mal varlıkları dondurulmuştu, o karar iptal edildi - Gündem5 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar!Uyarılar kâr etmedi, cezalar kesildi! Bu yasağı delene ağır yaptırım var - GündemBu yasağı delene ağır yaptırım varKaza yapan alkollü sürücüden, polislere pes dedirten sözler - GündemAlkollü sürücü, polislere yapmadığını bırakmadıAKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da zehir tacirlerine büyük darbe - GündemDiyarbakır'da büyük operasyon! İlk kez kullanıldıSıcaklık düşüyor, sağanak geliyor! Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini - GündemSıcaklık düşüyor, sağanak geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...