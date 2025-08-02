Galatasaray'ın 2025-2026 sezonunda ön plana çıkacak formalardan biri olan alternatif forma resmen tanıtıldı. Tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken bu forma, kısa sürede taraftarların ilgi odağı haline geldi.

Mauro Icardi, yeni formasıyla poz vererek sosyal medyada "Galatasaray zaten çok büyük ama daha da büyük yapacağız." dedi.

Galatasaray alternatif forma, GS Store'da satışa çıkarken, fiyatı da arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. 2025-2026 Galatasaray alternatif forma fiyatı ne kadar? sorusu gündem damga vurdu.

2025-2026 GALATASARAY ALTERNATİF FORMA FİYATI NE KADAR?

Galatasaray 2025-2026 sezonu alternatif formasının fiyatı 4.499,99 TL olarak GS Store'da satılmaktadır.

Formada Galatasaray Lisesi'nin atmosferi ve sembolik mekan dokusu vardır. Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Lucas Torreira, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı alternatif forma tanıtımının çekimlerinde yer alan isimler arasındadır.

Galatasaray Puma 2025/2026 Alternatif Forma

4.499,99 TL

Galatasaray Puma 2025/2026 Çocuk Alternatif Forma...

3.999,99 TL

Galatasaray Puma 2025/2026 Kadın Alternatif Forma...

4.499,99 TL

Galatasaray Puma 2025/2026 Bebek Alternatif Forma Set...

4.249,99 TL

Galatasaray Puma 2025/2026 Alternatif Şort

2.499,99 TL