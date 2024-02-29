Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Kültür - Sanat > 5 liraya aldığı kitabı 440 bine sattı! Kitap yığınlarında bulduğu Harry Potter'ı rekor fiyata verdi

    5 liraya aldığı kitabı 440 bine sattı! Kitap yığınlarında bulduğu Harry Potter'ı rekor fiyata verdi

    Düzenleyen: / Kaynak: BBC, Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    5 liraya aldığı kitabı 440 bine sattı! Kitap yığınlarında bulduğu Harry Potter&#039;ı rekor fiyata verdi
    Harry Potter, Kitap, Müzayede, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / BBC, Türkiye Gazetesi

    Yaklaşık 30 yıl önce 13 Peni -şimdiki kura göre 5 TL- ile satın alınan ilk baskı Harry Potter romanı açık artırmada 11.000 euro -440 bin TL- karşılığında satıldı.

    İngiltere'de bir müzayedede Harry Potter ve Felsefe Taşı -düzeltilmemiş prova kopyası-, 1997 yılında bir ikinci el dükkanından diğer iki kitapla birlikte 40 peniye satın alındı.

    Kitap Harry Potter romanlarının ilk ortaya çıkış dönemine aitti fakat satın alan kişi farkında değildi.

    "YIĞINLARIN ARASINDAYDI"

    İsmi açıklanmayan satıcı, Crystal Palace’da yaşayan 26 yaşında biriydi. Satıcı verdiği röportajda şunları söyledi:

    "Fazla param yoktu ama cumartesi sabahları ikinci el kitapçılara göz atarak kendimi ödüllendirmeyi her zaman sevmişimdir. 

    Her zamanki uğrak yerlerimden birine, Crystal Palace'ın ana yolunun hemen dışındaki ikinci el kitapçılardan birine uğradım.

    Agatha Christie'lerden bir şeyler arıyordum. Kitap yığınları yerdeki sepetlere karışmıştı. Harry Potter kitabı yığınların arasındaydı.

    Hatırladığım kadarıyla geri kalanlar Agatha Christie, Dorothy Sayers, Ngaio Marsh vesaireydi. Onu birkaç başka kitapla birlikte olarak satın aldım. Hepsi 40 peniydi. Gerçeği söylemek gerekirse doğru dürüst baktığımı bile sanmıyorum."

    Kitabın sahibi Hansons müzayedecileri tarafından İngiltere'deki bir alıcıya 11.000 Euro fiyatla satıldı.

    5 liraya aldığı kitabı 440 bine sattı! Kitap yığınlarında bulduğu Harry Potter'ı rekor fiyata verdi - 1. Resim

    Hansons Müzayede'de satılan kitap

    EN PAHALI HARRY POTTER KİTAPLARI

    Harry Potter kitaplarının ilk baskıları bir fenomene dönüştükten sonra dudak uçuklatan miktarlarda değer kazandı. Joanne Kathleen "J.K" Rowling dünyanın en çok satan yazarları arasına girdi.

    2007’de Ozan Beedle'ın Masalları (Tales Of Beedle the Bard) 1,9 milyon Euro karşılığında Amazon'a satıldı.

    Bu kitap, aslında Harry Potter serisinin son bölümü olan Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'nda yer alan bir çocuk kitabı. Ancak J.K Rowling tarafından ayrı ayrı el yazısıyla yazılıp resimlenen ve yalnızca yedi kopyadan biri özelliğini taşıyordu. Yani basılı değil el yazması nadir bir eserdi.

    5 liraya aldığı kitabı 440 bine sattı! Kitap yığınlarında bulduğu Harry Potter'ı rekor fiyata verdi - 2. Resim

    Harry Potter ve Felsefe Taşı (Harry Potter and The Philosopher's Stone) Teksas'ta bilinmeyen bir alıcıya 356.629 Euro karşılığında satıldı.

    Kitap nadir, tertemiz bir ilk baskıydı. Bu 20. Yüzyılda neşredilen bir kurgu eser için şimdiye kadar ödenen en yüksek meblağ oldu.
    2013’te yine Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın ilk baskısı 173.905 Euro’ya satıldı.

    Bu kitapta J.K Rowling tarafından yapılmış açıklamalar ve H. Potter evrenindeki Quidditch oyunuyla alakalı orijinal çizimler ve notlar ihtiva ediyordu.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: BBC, Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bazı sahneler hiç yaşanmadı! Mehmed: Fetihler Sultanı 1. bölüm tarihi gerçeklere ne kadar uydu? - Kültür - SanatMehmed: Fetihler Sultanı tarihi gerçeklere ne kadar uydu?100 yıl önce yerle bir edilmişti! Temellerine ulaşılan 500 yıllık Mevlevihane yeniden ihya edilecek - Kültür - Sanat100 yıl önce yıktırılan Mevlevihane yeniden ihya edilecek!Mimar Sinan'ın ustalık eserinde son durum! Selimiye Camii restorasyonu 2025'i görecek - Kültür - SanatMimar Sinan'ın ustalık eserinde son durum! Selimiye Camii restorasyonu 2025'i görecekYapay zekayla üretilen ilk çizgi dizi Çin'de yayınlandı - Kültür - SanatYapay zekayla üretilen ilk çizgi dizi Çin'de yayınlandıVenedik Bienali’nde İsrail’e kısas! Men edilmesi kararına 8 binden fazla sanatçı destek verdi - Kültür - SanatVenedik Bienali’nde İsrail’e kısas! Men edilmesi kararına 8 binden fazla sanatçı destek verdiEyyûb el-Ensarî'yi canlandıran Ghassan Massoud: Bu rol benim için bir onur - Kültür - SanatEyyûb el-Ensarî'yi canlandıran Ghassan Massoud: Bu rol benim için bir onurİstanbul'un her yönünü minyatürlere yansıtan Gülçin Anmaç: Bir semtini çizmeye bile ömür yetmez! - Kültür - Sanatİstanbul'un her yönünü minyatürlere yansıtan Gülçin Anmaç: Bir semtini çizmeye bile ömür yetmez!
    Sonraki Haber Yükleniyor...