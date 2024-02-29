5 liraya aldığı kitabı 440 bine sattı! Kitap yığınlarında bulduğu Harry Potter'ı rekor fiyata verdi

Yaklaşık 30 yıl önce 13 Peni -şimdiki kura göre 5 TL- ile satın alınan ilk baskı Harry Potter romanı açık artırmada 11.000 euro -440 bin TL- karşılığında satıldı.

İngiltere'de bir müzayedede Harry Potter ve Felsefe Taşı -düzeltilmemiş prova kopyası-, 1997 yılında bir ikinci el dükkanından diğer iki kitapla birlikte 40 peniye satın alındı.

Kitap Harry Potter romanlarının ilk ortaya çıkış dönemine aitti fakat satın alan kişi farkında değildi.

"YIĞINLARIN ARASINDAYDI"

İsmi açıklanmayan satıcı, Crystal Palace’da yaşayan 26 yaşında biriydi. Satıcı verdiği röportajda şunları söyledi:

"Fazla param yoktu ama cumartesi sabahları ikinci el kitapçılara göz atarak kendimi ödüllendirmeyi her zaman sevmişimdir.

Her zamanki uğrak yerlerimden birine, Crystal Palace'ın ana yolunun hemen dışındaki ikinci el kitapçılardan birine uğradım.

Agatha Christie'lerden bir şeyler arıyordum. Kitap yığınları yerdeki sepetlere karışmıştı. Harry Potter kitabı yığınların arasındaydı.

Hatırladığım kadarıyla geri kalanlar Agatha Christie, Dorothy Sayers, Ngaio Marsh vesaireydi. Onu birkaç başka kitapla birlikte olarak satın aldım. Hepsi 40 peniydi. Gerçeği söylemek gerekirse doğru dürüst baktığımı bile sanmıyorum."

Kitabın sahibi Hansons müzayedecileri tarafından İngiltere'deki bir alıcıya 11.000 Euro fiyatla satıldı.

Hansons Müzayede'de satılan kitap

EN PAHALI HARRY POTTER KİTAPLARI

Harry Potter kitaplarının ilk baskıları bir fenomene dönüştükten sonra dudak uçuklatan miktarlarda değer kazandı. Joanne Kathleen "J.K" Rowling dünyanın en çok satan yazarları arasına girdi.

2007’de Ozan Beedle'ın Masalları (Tales Of Beedle the Bard) 1,9 milyon Euro karşılığında Amazon'a satıldı.

Bu kitap, aslında Harry Potter serisinin son bölümü olan Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'nda yer alan bir çocuk kitabı. Ancak J.K Rowling tarafından ayrı ayrı el yazısıyla yazılıp resimlenen ve yalnızca yedi kopyadan biri özelliğini taşıyordu. Yani basılı değil el yazması nadir bir eserdi.

Harry Potter ve Felsefe Taşı (Harry Potter and The Philosopher's Stone) Teksas'ta bilinmeyen bir alıcıya 356.629 Euro karşılığında satıldı.

Kitap nadir, tertemiz bir ilk baskıydı. Bu 20. Yüzyılda neşredilen bir kurgu eser için şimdiye kadar ödenen en yüksek meblağ oldu.

2013’te yine Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın ilk baskısı 173.905 Euro’ya satıldı.

Bu kitapta J.K Rowling tarafından yapılmış açıklamalar ve H. Potter evrenindeki Quidditch oyunuyla alakalı orijinal çizimler ve notlar ihtiva ediyordu.