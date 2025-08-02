Türkiye'den dünyada bir ilk! METE füzeli KOZ modern savaşta tüm ezberleri bozacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’nin artık menzil sorunu yok” mesajı eşliğinde tanıtılan füze fırlatma kapasiteli robotik köpek KOZ, uluslararası savunma çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Türkiye'nin savunma sanayiinde devrim niteliğinde bir adım olarak görülen KOZ, Roketsan tarafından geliştirildi.

Dört güdümlü mini füze taşıyan robot, özellikle şehir savaşlarında insan kaybını önlemeyi hedefliyor. Uzaktan ya da otonom şekilde çalışan KOZ, "tehlikeli bölgelere asker göndermeden müdahale" ilkesine dayanıyor.

"Bu, sadece teknolojik değil, insani bir yeniliktir" diyen Emekli Tuğamiral Cihat Yaycı, KOZ’un kentsel çatışmalar ve terörle mücadelede “oyun değiştirici” olduğunu vurguladı.

Roketsan CEO’su Murat İkinci ise sistemi "bir devrim" olarak tanımladı. Dört mini METE füzesiyle donatılan KOZ’un seri üretime hazır olduğu, birçok ülkenin şimdiden sipariş süreciyle ilgilendiği bildirildi.

YUNAN BASINI ENDİŞELİ Dünyada füzeyle donatılan ilk dört ayaklı robot olma özelliğini taşıyan "KOZ", Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı. Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayiinde attığı adımları yakından izleyen Yunan medyası, yeni nesil robot sistem KOZ’a ilişkin analizlerinde, bu teknolojinin "gelecekte Meriç sınır hattında görev yapabileceğini" öne sürdü. Yunanistan merkezli GeoStratigika platformunda yayımlanan analizde, "KOZ’un yalnızca robotik bir platform değil, aynı zamanda Türkiye'nin askeri teknolojide ulaştığı seviyenin bir sembolü olduğu" ifade edildi. "KOZ BİR PSİKOLOJİK HARP ARACI OLABİLİR" Haberde, KOZ’un "füze fırlatma kapasitesine sahip, sensörlerle donatılmış, yapay zeka ile çalışan otonom bir sistem" olduğu belirtilirken, bu tür sistemlerin keşif, keşkin nişancı taraması ve zorlu arazilerde ilerleme" gibi görevlerde kullanıma uygun olduğu aktarıldı. Yunan basını şu yoruma da yer verdi: "KOZ tek başına bir süper silah değil. Ancak drone sürüleri, yapay zekâ ve ağ merkezli harekât konsepti ile birleştirildiğinde psikolojik ve elektronik harp aracı haline gelebilir." "YUNANİSTAN TEKNOLOJİK YATIRIMLAR YAPMALI" Haberde ayrıca, Türkiye’nin savunma teknolojilerine yaptığı yatırımların gelecekte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin robotik unsurlarla donatılabileceği anlamına geldiği değerlendirmesi yapıldı. "Yunanistan bu gelişmeleri panikle değil, teknolojik teyakkuzla izlemeli. Aksi halde gelecekte sadece insan askerlerle değil, robot birliklerle de karşı karşıya kalınabilir." ifadeleri dikkat çekti.

Türkiye, insansız savaş teknolojilerinde yeni bir eşiği aştı. Roketsan tarafından geliştirilen ve dört güdümlü +METE füzesi taşıyan robotik sistem “KOZ”, hem kara birliklerini koruyacak hem de savaş alanında taktik üstünlük sağlayacak.

MODERN SAVAŞIN YENİ YÜZÜ

Köpeğe benzer bir tasarıma sahip olan KOZ, kompakt yapısıyla dikkat çekerken; merdiven çıkabilme, dik yokuşları tırmanabilme ve düştüğünde ayağa kalkabilme gibi manevra yetenekleriyle öne çıkıyor.

Kentsel çatışmalar için geliştirilen KOZ, keşif, gözetleme ve hassas saldırı görevlerini insan müdahalesi olmadan veya uzaktan kumandalı modda gerçekleştirebiliyor. Elektro-optik kameralarla donatılmış olan sistem, hedef tespitini termal ve gündüz kameralarıyla yapıyor.

FÜZE TEKNOLOJİSİNDE ATILIM: METE

KOZ’un taşıdığı +METE füzeleri, yalnızca 40 mm çapında ve lazer güdümlü. Daha önce İHA’larda da kullanılan bu füzeler, düşük ağırlıklarına rağmen yüksek hassasiyet sağlayarak KOZ’u ölümcül ama kontrol edilebilir bir sistem haline getiriyor.

Roketsan’ın Yenilikçi Sistemler Direktörü Dr. Emel Mahmutyazıcıoğlu, "Bu çapta bir füzenin bu kadar yüksek doğrulukla hedefi vurması dünyada bir ilk" ifadesini kullandı.

YERLİ VE MİLLİ TASARIM

Tamamen Türkiye’de geliştirilen KOZ, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı göstermesi açısından da sembolik öneme sahip. Emekli Tuğamiral Cihat Yaycı, "KOZ, askerlerimizi korumakla kalmayacak; aynı zamanda Türkiye’nin savunma doktrininde insani bir sayfa açacak" dedi.

Uzmanlara göre KOZ’un geliştirilmiş versiyonları, gelecekte dronlar ve diğer robot sistemlerle ortak harekât yürütebilecek. Yapay zekâ destekli otonom hedefleme, genişletilmiş füze kapasiteleri ve entegre savaş alanı iletişim sistemleri de yolda.

KÜRESEL İLGİ ARTIYOR

KOZ’un tanıtımı sadece Türkiye’de değil, dünyada da ses getirdi. Şimdiden bazı ülkelerin ön sipariş ve teknoloji paylaşımı için girişimlerde bulunduğu iletildi. Roketsan CEO’su Murat İkinci’ye göre, "KOZ sadece bir savaş aracı değil, stratejik caydırıcılık için yeni bir standarttır."