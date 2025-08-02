Son Hitit kralının mührü Külliye yolunda! Binlerce yıllık 4 eser ilk defa görülecek

2005 yılında Kayalıpınar'da başlatılan kazılar, Doç. Dr. Çiğdem Maner başkanlığında devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ilginç bir kil tabletin keşfedildiği alan tarihi geçmişiyle ilgi çekiyor.

Farklı dönemlerde yapılan Kayalıpınar kazılarında, bugüne kadar eski Asur ticaret kolonileri, Hitit, Roma ve Bizans dönemlerine ait yapı izleri, mezarlar, Hitit kralları, prenses, prens ve görevlilerine ait çok sayıda mühür baskısı bulundu.

2 HAFTADA 4 TABLET BULUNDU

Kazı başkanı Doç. Dr. Çiğdem Maner'den çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Şimşek, 6 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde açılışı yapılacak olan "Geleceğe Miras Arkeolojinin Altın Çağı" sergisi hakkında konuştu.

Şimşek Kayalıpınar'dan çıkarılan 4 tarihi eserin sergileneceğini şu sözlerle ifade etti:

"2021 yılından beri ve bugüne kadar da gerçekten güzel bir çalışma sergilendi burada. Güzel eserler ortaya çıkıyor. Bu eserler de Sivas arkeoloji müzesinde sergileniyor. İlk kazının 2005 yılında başladığını düşünürsek bugüne kadar yaklaşık bin 700 eserin çıktığını ve bir çoğunun Sivas Arkeoloji Müzesinde sergilendiğini söyleyebiliriz.

Burada son zamanlarda çıkan dört eserimiz inşallah önümüzdeki günlerde Külliye'de düzenlenecek olan ‘Geleceğin Mirası' sergisinde de Sivas'ın eserleri olarak sergilenecek"

2025 kazı çalışmaları hakkında konuşan Kazı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Maner ise şunları söyledi:

"2025 arazi sezonunda yine yerleşimin tabakalaşmasına dair yeni sorularla yola çıktık ve onları cevaplamaya çalıyoruz ve hemen ilk hafta da Hitit döneme ait dört farklı çivi yazılı tablet bulduk.

Bunlardan iki tanesi de kuş kehanet metni dediğimiz türden. Sayın Valimizin de bahsettiği gibi önümüzdeki hafta 6 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımızın da açılış yapacağı ‘Geleceğe Miras' sergisinde, Kayalıpınar'da 2022-2023-2024 sezonlarında bulduğumuz dört eserimiz sergilenecek.

Bunlardan bir tanesi Hitit mührü, üç tanesi de Hitit dönemine ait mühür baskıları. Veliaht Prens Nerikkaili, son Hitit Kralı II. Suppiluliuma, ve III. Hattuşili'nin mühür baskıları Sivas'ın kültür mirası olarak orada sergilenecek.

Bizim için de çok gurur verici ve tüm destekle için teşekkür ederiz"