Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği son buluyor! Sergen Yalçın hakkında ilk resmi açıklama

Sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile yoluna devam etme kararı alan Beşiktaş, yeni teknik direktör çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta gözler teknik direktör arayışlarına çevrildi.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamalarda Sergen Yalçın ile ilgili itiraflarda bulundu.

Aybaba, "Sergen Yalçın var mı listenizde?" sorusunun ardından, "Var tabii ki. Doğal var, doğal aday yani." cevabını verdi.

Teknik direktör konusunda çalışmaların devam ettiğini söyleyen Samet Aybaba, "Şu anda konuşuyoruz, bakıyoruz ne olabilir diye. Kolay değil bu iş. Teknik direktörlük seçimi gerçekten çok zor." diye konuştu.

TEKNİK DİREKTÖR YERLİ Mİ YABANCI MI OLACAK?

Yeni teknik direktörün yabancı mı, yerli mi olacağı yönündeki soruya cevap veren Samet Aybaba, "İkisiyle de ilgili bakıyoruz. Beşiktaş takımı üçüncü sezondur başarısız döneme girdi. Bu süreci ayağa kaldıracak birisi lazım. Oyuncuların saygı duyacağız, işini iyi yapan, başarılı, antrenmanı ve sistemi doğru planlayan bir antrenöre ihtiyacımız var." dedi.