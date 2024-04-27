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Cevher Dudayev'e vefa! Çeçen lider unutulmadı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cevher Dudayev&#039;e vefa! Çeçen lider unutulmadı

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

"Vefatının 28. yılında Cevher Dudayev" programıyla Çeçenistan kurtuluşu hareketinin lideri İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Ofisi ve Kafkas Vakfı tarafından unutturulmadı. Konferansa eşi de katılarak teşekkür etti.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde düzenlenen programa Cevher Dudayev'in eşi Alla Dudayeva video konferans ile katılarak teşekkürlerini iletti.

Alla Dudayeva, Türkiye'de Cevher Dudayev'e duyulan sevginin göstergesi olarak onun isminin parklara ve bahçelere verilmesi karşısında duyduğu hürmeti ve mutluluğu dile getirdi.

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yusuf Özdemir'in "Küresel Direnişin Sembolü Dudayev Mirası" konuşması ile başlayan programda, Dr. Emir Fatih Akbulat "Türk Dış Politikasında Cevher Dudayev", Hilal Ekren "Türkiye'de Cevher Dudayev Sevgisi" konularını ele aldı.

Cevher Dudayev'e vefa! Çeçen lider unutulmadı - 1. Resim

Programa, Kafkas Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi Mehdi Nüzhet Çetinbaş, Kafkasder Başkanı Ali Viskhadziev, Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Muktedir İlhan ve Sakarya Üniversitesi Çeçen İnguş Derneği katıldı.

Panel, Kafkas Vakfı'nın Çeçen lider şehit Cevher Dudayev için hazırladığı belgesel çalışması ile sona erdi.

CEVHER DUDAYEV KİMDİR?

Cevher Dudayev, 1944 senesinin ilk günlerinde Çeçenistan'ın Yalho köyünde doğdu. Tarihin gördüğü en vahşi sürgünlerden biri ile henüz kundakta iken, 500 bin insanla birlikte Kazakistan'a sürgün gitti.

Dudayev çocukluk yıllarını Kazakistan'ın Çimkent şehrinde geçirdi. Büyük bir kıtlık ve yokluk hayatı yaşadı. Tambov Hava Harp Okulu'na girdi. 1966 yılında Uzun Mesafe Uçak Pilotluğu ve Mühendisliği Okulu'nu, devamında da Gagarin Hava Harp Akademisi'ni bitirdi. 1989 Dudayev tuğgeneral olarak Estonya'da bulundu.

Cevher Dudayev'e vefa! Çeçen lider unutulmadı - 2. Resim

Sovyetler dağıldıktan sonra diğer Türk Cumhuriyetleri gibi müstakil bir cumhuriyet kurmak için mücadeleye başladı. Bu savaşta pek çok Çeçen genç ile birlikte kendisi de hayatını kaybetti. Çeçenistan, tamamen harabeye döndü. 

1991'den 1996'daki ölümüne kadar Kuzey Kafkasya'da ayrılıkçı bir bölge olan Çeçen İçkerya Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığını yaptı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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