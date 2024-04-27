Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Erzincan'ın kültür rehberine büyük ilgi! Uygulama 4 ayda onbinlerce kullanıcıya ulaştı

Erzincan'ın kültür rehberine büyük ilgi! Uygulama 4 ayda onbinlerce kullanıcıya ulaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Erzincan&#039;ın kültür rehberine büyük ilgi! Uygulama 4 ayda onbinlerce kullanıcıya ulaştı

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzincan'da valiliği şehrin sosyal, kültürel ve tarihi özelliklerinin yanı sıra doğa sporları, sportif aktiviteler ve proje tanıtımları için "Rota Erzincan" uygulamasını geliştirdi. Uygulama 4 ayda 198 bin kullanıcıya ilgiyle karşılandı.

Vali Hamza Aydoğdu’nun talimatıyla AR-GE Proje birimindeki 10 kişilik öğretmen ekip tarafından geçen yıl kasım ayında tasarlanmaya başlanan "Rota Erzincan" uygulaması, ocakta tamamlanarak kullanıma sunuldu.

Şehirdeki müzeler, lezzet durakları, sinemalar, spor, arkeolojik ve piknik alanları, parklar, kütüphaneler, camiler, türbeler, kale ve köprülerin konumları, bilgi ve görsellerin yer aldığı uygulama, şehre gelen misafirlerin gezebilecekleri rotalar konusunda rehberlik yapıyor.

Erzincan'ın kültür rehberine büyük ilgi! Uygulama 4 ayda onbinlerce kullanıcıya ulaştı - 1. Resim

İldeki gezi yerlerinin özelliklerinin yanı sıra Ergan Dağı Kayak Merkezi hakkında da kar kalınlığı, sıcaklık, rüzgar durumu gibi anlık verileri uygulamadan öğrenen kullanıcılar, şehirdeki etkinlikler ve vizyondaki filmlerle ilgili de bilgi edinebiliyor.

Kullanıcılara Erzincan'ın turizm alanlarını ve önemli noktalarını sesli, görsel içeriklerle detaylı şekilde inceleme imkanı veren uygulamayla şehrin milli ve milletlerarası seviyede tanıtılması sağlanıyor.

Ayrıca uygulamadaki "Gurbetteki Ailem Projesi" ile de kentte ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilerin, ramazana Erzincanlıların evleri ile iftar sofralarında misafir edilmeleri sağlandı.

EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMALAR ARASINDA YER ALDI

Android ile iCloud mağazalarında kullanıma sunulan uygulama, ilk günlerinde en çok indirilenler arasında yer aldı ve 4 ayda 198 bin kullanıcıya rehberlik yaptı.

Vali Hamza Aydoğdu, "Rota Erzincan" uygulamasının kentin kültür ve yaşam portalı olduğunu söylüyor. Uygulamanın Erzincan Valiliği AR-GE Birimi'ndeki öğretmenler tarafından yazıldığını ifade eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bu uygulamanın en dikkati çeken özelliği, 'Rota oluştur' bölümdür. Ziyaretçiler, ilimize geldiklerinde kendi rotalarını oluşturarak harita üzerinden planlama yapabiliyor ve istedikleri yere gidebiliyor. Bunun yanı sıra bu rotayı oluştururken doğa, macera, çocuk, spor, kültür, inanç gibi hazır rotaları da takip edebilmektedirler. Yine uygulamada var olan Ergan Dağı’ndaki kamera sistemlerine girerek kayak merkezindeki mevcut durumu anlık gözlemleyebiliyorlar. Uygulama yeni olmasına rağmen 4 ay gibi kısa bir sürede 198 bin kişi tarafından indirilip kullanılmıştır."

Uygulama pek çok şehir için örnek teşkil ediyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
Real Sociedad maçında yıldızlaşan Arda Güler'e Ancelotti'den sert uyardı! Golünü attı, performansıyla göz doldurdu ama...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cevher Dudayev'e vefa! Çeçen lider unutulmadı - Kültür - SanatCevher Dudayev'e vefa! Çeçen lider unutulmadıHacer-ül Esved'in bir parçası burada! Mimarların ve mobilyacıların müzesi Merik Konağı - Kültür - SanatHacer-ül Esved'in bir parçası burada! Mimarların ve mobilyacıların müzesi Merik KonağıHarry Potter'a yeni kayıt! 100'den fazla oyuncuyla bir araya geliyor - Kültür - SanatHarry Potter'a yeni kayıt! 100'den fazla oyuncuyla bir araya geliyorFevzi Çakmak'ın araştırdığı mağaralar! Bir zamanlar Çemişgezek Urartu diyarıydı - Kültür - SanatFevzi Çakmak'ın araştırdığı mağaralar! Bir zamanlar Çemişgezek Urartu diyarıydıTürkiye'den Moğolistan'a bilim ve kültür desteği! - Kültür - SanatTürkiye'den Moğolistan'a bilim ve kültür desteği!Türk-Yunan dostluğu için "Romeo ve Juliet" adımı! Kültür Bakanları birlikte seyretti - Kültür - SanatTürk-Yunan dostluğu için "Romeo ve Juliet" adımı!
Sonraki Haber Yükleniyor...