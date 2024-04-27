Erzincan'ın kültür rehberine büyük ilgi! Uygulama 4 ayda onbinlerce kullanıcıya ulaştı

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Erzincan'da valiliği şehrin sosyal, kültürel ve tarihi özelliklerinin yanı sıra doğa sporları, sportif aktiviteler ve proje tanıtımları için "Rota Erzincan" uygulamasını geliştirdi. Uygulama 4 ayda 198 bin kullanıcıya ilgiyle karşılandı.

Vali Hamza Aydoğdu’nun talimatıyla AR-GE Proje birimindeki 10 kişilik öğretmen ekip tarafından geçen yıl kasım ayında tasarlanmaya başlanan "Rota Erzincan" uygulaması, ocakta tamamlanarak kullanıma sunuldu.

Şehirdeki müzeler, lezzet durakları, sinemalar, spor, arkeolojik ve piknik alanları, parklar, kütüphaneler, camiler, türbeler, kale ve köprülerin konumları, bilgi ve görsellerin yer aldığı uygulama, şehre gelen misafirlerin gezebilecekleri rotalar konusunda rehberlik yapıyor.

İldeki gezi yerlerinin özelliklerinin yanı sıra Ergan Dağı Kayak Merkezi hakkında da kar kalınlığı, sıcaklık, rüzgar durumu gibi anlık verileri uygulamadan öğrenen kullanıcılar, şehirdeki etkinlikler ve vizyondaki filmlerle ilgili de bilgi edinebiliyor.

Kullanıcılara Erzincan'ın turizm alanlarını ve önemli noktalarını sesli, görsel içeriklerle detaylı şekilde inceleme imkanı veren uygulamayla şehrin milli ve milletlerarası seviyede tanıtılması sağlanıyor.

Ayrıca uygulamadaki "Gurbetteki Ailem Projesi" ile de kentte ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilerin, ramazana Erzincanlıların evleri ile iftar sofralarında misafir edilmeleri sağlandı.

EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMALAR ARASINDA YER ALDI

Android ile iCloud mağazalarında kullanıma sunulan uygulama, ilk günlerinde en çok indirilenler arasında yer aldı ve 4 ayda 198 bin kullanıcıya rehberlik yaptı.

Vali Hamza Aydoğdu, "Rota Erzincan" uygulamasının kentin kültür ve yaşam portalı olduğunu söylüyor. Uygulamanın Erzincan Valiliği AR-GE Birimi'ndeki öğretmenler tarafından yazıldığını ifade eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bu uygulamanın en dikkati çeken özelliği, 'Rota oluştur' bölümdür. Ziyaretçiler, ilimize geldiklerinde kendi rotalarını oluşturarak harita üzerinden planlama yapabiliyor ve istedikleri yere gidebiliyor. Bunun yanı sıra bu rotayı oluştururken doğa, macera, çocuk, spor, kültür, inanç gibi hazır rotaları da takip edebilmektedirler. Yine uygulamada var olan Ergan Dağı’ndaki kamera sistemlerine girerek kayak merkezindeki mevcut durumu anlık gözlemleyebiliyorlar. Uygulama yeni olmasına rağmen 4 ay gibi kısa bir sürede 198 bin kişi tarafından indirilip kullanılmıştır."

Uygulama pek çok şehir için örnek teşkil ediyor.