Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, Karadeniz tarihi konusunda yürüttüğü  bilimsel araştırmalar kapsamında Çarşamba ilçesinde bir fındık bahçesinde sur  kalıntılarına rastladı.

Samsun Müze Müdürlüğü ekipleri ile sur kalıntılarını inceleyen  Tellioğlu, bir kaleye ait surların Tacettinoğulları Beyliği döneminden kalma  olduğunu belirledi.

Çarşamba Belediyesinin desteğiyle kalenin ortaya çıkartılması için  fındık bahçesinde kazı çalışması başlatıldı.

Kazılarda Selçuklu Devleti döneminde yapılmış sırlı seramik ile  Tacettinoğulları Beyliği tarafından kullanılmış ok uçlarına da ulaşıldı.

  Prof. Dr. Tellioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalenin 14.  yüzyılda Samsun ve çevresinde hüküm süren Tacettinoğulları Beyliği'ne ait  olduğunu söyledi.

Beyliğin Moğollar sonrasında Anadolu'da kurulan bir Türk beyliği  olduğunu, 15. yüzyıl sonrasında 11 bin askeri bulunduğunun bilindiğine işaret  eden Tellioğu, "Merkezi Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan bir beylik. İktidar  mücadelesi başlayınca beyliğin bir grubu Çarşamba ilçesine yerleşiyor. Burada  Orduköyü kalesini inşa ediyorlar." dedi.

Türklere ait olan kalenin çok önemli olduğunu vurgulayan Tellioğlu,  "Kale, fındık bahçesi içinde yer alıyor. Burada kurtarma kazısı yapılıyor ve gün  yüzüne çıkartılmaya çalışılıyor." ifadesini kullandı.

Kazı çalışmalarına destek veren Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin  Dündar da kalenin ortaya çıkarılması için 3 aydır çalıştıklarını anlattı.

Kalenin 7 dönüm alanda dikdörtgen şeklinde önemli bir yapı olduğuna  dikkati çeken Dündar, "Bu kale, 1071'den sonra Türklerin Çarşamba ve civarında  yerleştiğinin önemli bir göstergesi. Yine bu bölgede Türklerden önce herhangi bir  yerleşim olmadığının da işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

Dündar, kazı çalışmaları esnasında Türk tarihini tescilleyen eserler  çıktığını vurgulayarak, "Gülleler, ok uçları, yine kalenin tabanından Selçuklu  motifleriyle yapılmış seramik eserler çıkıyor. Tarihi eserler belediye  çalışanlarımız ve müze görevlileri tarafından tek tek ortaya çıkarılıyor ve  incelenmek üzere müzeye gönderiliyor." diye konuştu.