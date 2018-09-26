Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

2 Ekim’de açılacak yeni sezonda Üç Kağıtçı, Reis Bey, Suç ve Ceza, Hırçın Kız, Kış Masalı, Kendi Gökkubbemiz ve Fehim Paşa Konağı gibi yeni oyunların yanında, geçen sezonun oyunları İkinci Katil, Anna Karenina, Profesyonel, Köprüdeki Adam ve Türk müzikalleri seyirciyle buluşacak. Sezon içerisinde birçok ilki gerçekleştirecek olan Devlet Tiyatroları, “Tır Tiyatrosu” projesiyle daha önce ulaşılamayan köylerde çocuk ve gençleri, tiyatro ile buluşturacak. DT, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde bağımlılıkla mücadeleye de dikkat çekecek ve kütüphanelerde bir müddettir çocuklar için gerçekleştirilen atölye çalışmaları yeni dönemde müzelerde yaygınlaştırılacak.