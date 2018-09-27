Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birinci Dünya Savaşı sırasında Irak Cephesi'nde, İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında gerçekleşmiş bir kuşatma muharebesi olan "Kûtülamare"yi anlatan filmin çekimleri 7 ülkede gerçekleştirildi. Hazırlık süreciyle birlikte yaklaşık 2,5 yıl süren "Kûtülamare Masaldan Gerçeğe" adlı belgesel filmin çekimlerinde sona gelindi. Filmin yönetmenliğini ve proje koordinatörlüğünü üstlenen Koray Demir, "Sadece ordunun değil, halk gücünün de birleşerek işgalci bir güce karşı direndiği ve dünyadaki en büyük güce diz çöktürüldüğü anı anlatan bir film yapmak istedik. O dönemki Türk komutanların bugün yaşayan torunlarıyla oturup onların hafızalarını yokladık” dedi. Koray Demir, Kûtülamare'de Türk ordusuna destek veren Arap aşiret liderlerinin torunlarının yanı sıra İngiliz ve ABD'li bilim insanları ve tarihçilerle de röportajlar yaptıklarını belirtti. Yapımcı Aynelhayat Demir ise belgeselin çok uluslu bir proje olduğunu ve farklı milletlerden yaklaşık 40 oyuncunun filmde rol aldığını dile getirdi. Belgesel filmin, 2019 yılı içerisinde vizyona girmesi planlanıyor.