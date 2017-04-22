Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lüks otomobillere tutkusuyla tanınan Cem Yılmaz, 'Arif V 216' filminin çekimlerine başlamadan önce kendisini ödüllendirdi. Filmin ekibini oluşturma aşamasında hayli efor sarf eden Yılmaz, kendisine Mercedes marka sarı bir cip satın aldı.



KASKO BEDELİ: 15 BİN LİRA

Uçankuş'un haberine göre Usta komedyen yeni aracı Mercedes G AMG için 350 bin Euro yani 1 milyon 365 bin TL ödedi. Aracın kasko bedelinin 15 bin TL olduğu öğrenildi. Cem Yılmaz arcının fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.



İşte Cem Yılmaz'ın Instagram paylaşımı: