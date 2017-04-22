Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

zcan Deniz'in instagram hesabından bir dönem birlikte olduğu sevgilisi Fahriye Evcen'in videosuna beğeni yapılınca olanlar oldu. Herkes, Evcen ile haziran ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan Burak Özçivit'in tepkisini merak ediyordu. Ancak Özcan, telefonunu 6 yaşındaki bir çocuğa oynasın diye verdiğini, bu sırada çocuğun yanlışlıkla güzel oyuncunun fotoğrafını beğendiğini belirtti.

"SON DAKİKA" FOTOĞRAFIYLA AÇIKLAMA YAPTI

Instagram hesabından 'Son Dakika' yazlı bir fotoğraf paylaşan Özcan, takipçilerine uzunca bir açıklama yaptı.

Özcan Deniz'in açıklaması şöyle:

"Şu an hayatımın en verimli, mutlu ve huzurlu dönemini yaşadığımı bilin isterim... Şimdi neden bunları yazıyorum? Çünkü 25 yıla yakın kariyerimde hala şuursuz bir insanmışım gibi davranıyorsunuz. Sanki ben defalarca içip içip ne konustuğunu bilmeyen, kafası hep güzel takılan, bu kariyeri tesadüfi elde etmişim gibi... Normalde bu konuda da konuşmazdım ama bu sefer durum farklı. Birkaç aya evlenme planı yapan bir çift var karşımızda ve kimsenin özel hayatını sıkıntıya sokmak istemem... Baktım ki siz benim bunu şuursuzca yapmış olabileceğimi düşünüyorsunuz bir açıklama yapmak istedim. İnşallah önüne geçebilirim! Bilirsiniz ki çocuklar telefonlarla oynamayı cok sever ve bilirsiniz ki ünlülerin fanları birçok ünlüyü aynı anda takip ettikleri için her ünlünün Instagram keşfet bölümünde hiç ilgisi olmayan diğer ünlüler görünür. İşte böyle kaza sonucu oluşmuş bir olaydır bu beğenme hadisesi. 6 yaşındaki çocuğumuzun oyun oynasın diye eline verdiğim telefonumun, küçük kızımızın sevdiği kişileri görüp beğenme yapması olayı. Zaten annesi de panik yapıp o beğeniyi hemen geri almış. Yani evlilik hazırlığı yapan bir çifte bu saygısızlığı yapacak kadar kendime düşman şuursuz biri değilim."