Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum'da bir gece kulübü açan Okan Bayülgen'in ticarete atılma nedeni ortaya çıktı. Ünlü şovmene üvey babası İsmet Görgün'den büyük bir miras kaldı.

ANNESİNİN İKİNCİ EŞİYDİ

Bayülgen'e portakal bahçeleri, arsalar ve şu anda işletmecilik yaptığı bina olmak üzere yüklü bir miras bırakan İsmet Görgün, ünlü şovmenin annesi Ayla Hanım'ın 2. eşiydi...

GERÇEK BABA-OĞUL GİBİYDİLER

İsmet Görgün, kendi evladı gibi sevdiği, ikinci adı Kaan olan Okan Bayülgen'i ileride mirasından yararlanabilmesi için küçük yaşlarda nüfüsuna kaydettirmiş; ünlü şovmen de kendisini yetiştiren İsmet Görgün'ü gerçek babası saydığını açıklamıştı.