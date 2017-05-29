Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşi Ozan Çolakoğlu'nun doğum hediyesi olarak aldığı yüzüğün fiyatının ise 600 bin TL olduğu öne sürülen Gülşen, dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'nin nişan yüzüğünün bir benzerini parmağına taktı.

41 yaşındaki Gülşen, Beyonce'nin özel tasarım pırlantasının bir benzeriyle çektirdiği fotoğrafı ise Instagram'da paylaştı.

Müzisyen Jay-Z, 2007 yılında Beyonce'ye üzerinde 18 karat pırlanta olan 5 milyon değerinde bir yüzükle evlenme teklif etmişti.

Demet Akalın da geçen yıl o yüzüğün bir benzerini yaptırmış ve bu pahalı takıyla güneme gelmişti.