Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT 1 kanalında yayınlanan “Payitaht Abdülhamid” dizisinin başrol oyuncularından avukat ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, yazarlığı ve oyunculuğu ile ilgili bilinmeyenlerini açıkladı. Gençlerin kadim değerlerlerden uzaklaştırıldığına işaret eden Yenişehirlioğlu “Kadim değerlerimizden utanan ama sürekli Batı’ya öykünen ve Batılı olmanın çağdaş olmak, aydın olmak, ilerici olmak manasına geldiğine şartlandırılmış, zihnî yapısı çoraklandırılmış bir neslin yeniden kendi kimliğine kavuşması ve kendi ayakları üzerinde durması için mücadele ediyorum. Yazdığım romanlar, oynadığım karakterler bununla (misyonla) alakalı, ben 55 yaşında bunu başardıysam siz gençler hayli hayli başarırsınız diyorum” ifadelerini kullandı. Çocukluk yıllarında ressam olmak istediğini ama annesinin isteğiyle avukat olduğunu aktaran Yenişehirlioğlu, 30 yıl boyunca kendi mesleğini yaptığını söyledi. Yenişehirlioğlu, avukatlık kariyerinin zirve noktasında yazarlığa geçiş yaptığına işaret ederek “Yazmak için tamamen hukuktan vazgeçtim. Türkiye şartlarında zordur. 30 yıl bir kariyer oluşturuyorsunuz, bunun semeresini elde etmeye başladığınız anda ‘İstemiyorum’ diyorsunuz. Yazıp yazmayacağınız, yazdıklarınızın kitlelere ulaşıp ulaşmayacağı belli değil ama ben ne olursa olsun bunu yapmak istediğimi, eğer yapmazsam infilak edeceğimi düşünüyordum” dedi.

Oyunculuk kariyerine “Sevda Kuşun Kanadında” dizisiyle başlayan ve “Direniş Karatay” ile “Vecihi Hürkuş” adlı sinema filmlerinde de rol alan oyuncu, canlandırdığı karakterleri yaşayarak oynadığını söyledi. Yenişehirlioğlu, aktörlüğünün yanı sıra önceliğinin ve kendisini belirleyen faktörün ise edebiyat olduğunun altını çizdi. Yazarlıkla oyunculuğu birbirine benzeten Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

“Günümüz Türkiye algısı için diyorum, sokaktaki yakışıklı bir adamı, çok güzel bir kızı getiriyorlar ekranın karşısına. Kimseyi eleştirmiyorum, kimseyi kınamıyorum ama bu aktör denilen artistlere baktığınızda, en ufak bir tecrübelerinin olmadığını, çoğunun içlerinin boş olduğunu fakat görsel olarak çok güzel durdukları için yönetmenler tarafından iyi oyuncular hâline getirildiğini (görürsünüz.) Onlara da aktör ya da aktris denilen bir toplumda ben Hollywood standartlarında bir aktör olduğumu iddia ediyorum.”

Yenişehirlioğlu, Bülent İnal’la birlikte Payitaht Abdülhamid’de başrolü paylaşıyor.

Heybesi boş olan kişiler nitelikli işler üretemez

Avukatlık yaptığı zamanlarda farklı kültürleri anlamak için dünyayı dolaşarak araştırmalar yaptığını anlatan Yenişehirlioğlu “Yaşadığım gezegeni daha iyi tahlil etmek için toplama dönemimdi sanıyorum o 30 yıl. Yazmak, ancak belli bir potansiyelin neticesinde ortaya çıkan bir eylem, aktörlük de öyle. Bir şeyi ortaya çıkarabilmeniz için sizin heybenizin dolu olması lazım. Heybesi boş olan ya da tecrübesi, altyapısı, entelektüel bir donanımı olmayan kişi ya da kişilerin çok evsaflı şeyler üretebileceğini düşünmüyorum” şeklinde konuştu. “Aşk Çölü”, “Kerime”, “Son Hasat”, “Kanaviçe” ve “Kara Güneş” gibi eserleri kaleme alan Yenişehirlioğlu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimini konu edinen ve kendisinin “sorumluluk eseri” olarak nitelendirdiği son romanı “Kara Güneş”in, 15 Temmuz’dan sonra ortaya konulmuş tek edebî metin olduğunu sözlerine ekledi.