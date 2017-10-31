Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Ah Be Kardeşim' şarkısıyla konserine başlayan Yalın, 'Olmasa da Olur' , 'Küçücüğüm', 'Aşkta Telafi Olmaz' gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla geceye devam etti. Konserin ilk yarısında Yalın'ın söylediği 'Cumhuriyet' şarkısının sonunda LED ekrana yansıtılan 'Kalbimin orta yerinde hep onun cumhuriyeti' yazısı ve Atatürk fotoğrafı müziksever tarafından büyük alkış aldı.

Konsersini 10. Yıl Marşı ile sonlandıran Yalın, "Bugünü anlatmaya kelimeler yetmez. Bu çoşku, bu mutluluk ve bu gurur sonsuza kadar devam edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyorum" sözleriyle Balıkesirli sevenlerinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Sahne performansı ve şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Yalın, kendisini dinlemeye gelen Balıkesirli sevenlerine uzun yıllar unutamayacakları bir gece yaşattı.