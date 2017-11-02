Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Youtube’un en çok izlenen isimleri “OHA Diyorum” isimli sinema filmi için bir araya geldi. Enes Batur, Onedio Ekibi, Kafalar Ekibi, Halil Söyletmez, Meryem Can, Uras Benlioğlu gibi fenomenler ile buluşan OHA diyorum ekibi vizyon öncesi çektikleri videolarla milyonlarca kişiye ulaştı. Galada tekrar bir araya gelecek olan Youtube fenomenleri, buradan canlı yayın yapacakları bilgisini de takipçileriyle paylaştı. Filmin başrol oyuncuları Fırat Sobutay, Melih Abuaf ve Alper Rende, “Barcelona’nın Real Madrid’i desteklemesi gibi bir durum oldu. Gösterilen bu dostluk umarım herkese örnek olur” diyerek, kendilerini yalnız bırakmayan arkadaşlarına teşekkür etti.