Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerini Sinem Kobal ile Birkan Sokullu'nun paylaştığı Yüz Yüze yeni bölüm dün yayınlanmadı. Fragmanı da yayınlanmayan Yüz Yüze final mi yapacak sorusu merak konusu oldu.

FİNAL Mİ YAPIYOR?

Hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yüz Yüze ne kanalın ne de yapımcının istediği reyting sonuçlarını alamadı. Reytinglerde ilk 10'a girmekte zorlanan Yüz Yüze'nin dün yayınlanmaması acaba final mi yapacak sorularını akıllara getirdi.

RESMİ TWITTER ADRESİNDEN YAYINLANDI

Yüz Yüze'nin twitter adresine baktığımız zaman final yapacağı konusuyla ilgili herhangi bir bilgi yayınlanmadı. Fakat bu hafta yayınlanmayacağı twitter hesabı üzerinden duyuruldu.



GEÇEN HAFTA REYTİNGLERDE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Yüz Yüze'nin geçen hafta reyting sonuçlarına baktığımız zaman AB sıralamasında 19.sıradan yer aldığını görüyoruz. TOTAL sıralamasında ise Yüz Yüze 22. sıradan yer aldı.