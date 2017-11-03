Ses sanatçısı Onur Akay, İnstagram hesabından Alp Balkan'ın bypass ameliyatı olduğunu duyurdu.Alp Balkan’ın, Türk televizyonlarının başarılı dizilerinden 'Mahallenin Muhtarları'nın 'Temel'i erkan can'la o yıllarda çekilmiş fotoğrafını yayınlayan Akay, “Mahallenin Muhtarları'nda, 10 sene ‘Eczacı Bahadır' karakterine hayat veren oyuncu arkadaşımız Alp Balkan'ı mutlaka hatırlayacaksınız. Bypass ameliyatı geçiren Alp, Bakırköy Dr. Sadi Konuk eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde yatıyor. Alp’in dualarımıza ihtiyacı var. Aynı zamanda müzisyen olan arkadaşımız, Bülent Ersoy'dan Tarkan'a kadar çok sayıda sanatçıya da vokal yapmıştır. Bu mübarek günde dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.Akay ayrıca, 47 yaşındaki oyuncunun ameliyata girmeden önce çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.
'Mahallenin Muhtarları’ndan tanıdığımız Alp Balkan yoğun bakımda
03.11.2017 - 18:57 | Son Güncelleme: 03.11.2017 - 18:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
1992-2002 yılları arasında yayınlanan 'Mahallenin Muhtarları’nda ‘Eczacı Bahadır’ karakterine hayat veren Alp Balkan’ın, yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
Etiketler : Mahallenin Muhtarları,Alp Balkan,
516726 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/516726.aspx
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