Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Burak Özçivit, senaryo bilgilerini ve çöplerini çekim alanına atan 'Can Feda' film ekibine tepki gösterdi. Ekip, senaryoyu çöpe dikkatsizce atınca film daha çıkmadan konusu kamuoyuna sızdı.

SENARYO SIZINCA BURAK ÇILDIRDI

Film ekibinin özellikle dağlık ve ormanlık bölgede yaptığı çekimlerde etrafa bıraktığı çöpler ise özellikle arazide kamp kuranların dikkatini çekti. Çekim ekibinin bardak, pet şişe gibi atık çöplerin yanı sıra senaryo bilgilerinin yer aldığı kağıtları da bölgede bırakması kampçıları şaşırttı. Ayaklı gazetenin haberine göre bilgilerin dün Duymayan Kalmasın programında haber olması üzerine Burak Özçivit, ekibe tepki gösterdi. Set ekibinden senaryoları toplatan Burak Özçivit, sert bir dille çalışanlara uyarı yaptı.