Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pop müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Cengiz Kurtoğlu’nun oğlu Aydın Kurtoğlu, yeni projesinin müjdesini, mini konser ve imza günü etkinliği için geldiği Şanlıurfa’da bir alışveriş merkezinde verdi. Aydın Kurtoğlu, sözleri Günay Çoban’a, bestesi Serkan Balkan’a ait olan yeni projesinin adının "Kalpsiz" olduğunu açıkladı. Aydın Kurtoğlu, yeni albümün ilk klibinin ise Japonya’nın Tokyo kentinde çekileceğini kaydetti. Kurtoğlu, “Denenmemiş, yapılmamış projelerin peşindeyim. Kalpsiz şarkısının klibinde Murat Joker ile çalışacağız. Enteresan bir şeyler yapmak istedik. Bazı örnekler izledik, beyin jimnastiği yaptık ve Tokyo’da farklı bir klip çekmeye karar verdik. Şarkılarımız zaten tutuyor, insanların dilinden düşmüyor. Sevenlerimiz sağ olsunlar destekliyorlar ama ben istiyorum ki kliplerimiz de şarkılarımız kadar çok sevilsin. O yüzden yapılmamışın peşine düştük ve Japonya’da çekmeye karar verdik. Birçok insanın Tokyo’yu görme imkanı olamayabilir ama bizim klibimizde en azından oralardan bazı kesitler görecekler" dedi.

"HAYALİMDİ GERÇEK OLDU"

Babası Cengiz Kurtoğlu ve ağabeyi Orçun Kurtoğlu gibi kendisinin de müzisyenliği seçtiğini dile getiren Aydın Kurtoğlu, “Küçük yaşlardan itibaren onların müziğe olan tutkularından etkilendim. Hayat beni ister istemez bu mesleğe yöneltti ve piyasaya girdiğim ilk günden itibaren bir gün şarkılarımın herkesin dilinde olacağını hayal ettim. Çok şükür gerçek oldu’’ şeklinde konuştu.

Müzik sektörüne girerken, aranjöründen söz yazarına, bestekarlardan orkestraya kadar enerjisi uyumlu ve ilişkileri iyi bir ekip kurduğuna değinen Kurtoğlu, başarısının ekibiyle olan uyumuna da bağlı olduğunu söyledi.

"GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ"

Henüz kariyerinin başında olduğunu da ifade eden Aydın Kurtoğlu, "Merdivenleri yavaş yavaş çıkıyoruz. Şu an kariyerimin henüz yüzde 20-30’luk bölümünü tamamladım. Sokağa çıktığımda 10 kişiden 9’u şarkılarımı biliyor ve bunun da doğru yolda ilerlediğimin kanıtı olduğunu düşünüyorum. İnşallah çok daha güzel işlere imza atacağız’’ şeklinde konuştu. İki erkek çocuk babası Aydın Kurtoğlu, "Henüz çok küçükler ama ileride çocuklarım da müzik yapmak isterse onları desteklerim. Benim tercihim onların mesleklerinin ne olacağı değil sevdikleri mesleği seçmeleri yönünde olacak" dedi.

URFA KEBABININ TADINA BAKTI

Aydın Kurtoğlu, mini konser ve imza etkinliğinin ardından Şanlıurfa lezzetlerini de tattı. Büyük bir iştahla yediği Urfa kebabının ardından ünlü "Şıllık" tatlısını da tadan Kurtoğlu, ilk kez geldiği Şanlıurfa’ya hayran kaldığını, her fırsatta geleceğini sözlerine ekledi.