Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaptıkları imaj değişikliği sonrasında bambaşka bir hale bürünen ünlüler kervanına şarkıcı Zara da katıldı.

HAYRANLARI ÇOK BEĞENDİ

Fazla kilolarından kurtulan Zara'nın sosyal medyadaki fotoğrafları olay oldu. Bu değişimi hayranları tarafından çok beğenildi.



BAŞKA BİRİ OLDU

41 yaşındaki şarkıcı hayranlarıyla buluşacağı bir konserinin haberini duyurmak adına paylaştığı fotoğrafla yaşadığı değişikliği gözler önüne serdi. Uzun bir süredir müzik piyasasında olan şarkıcı Zara'daki bu değişim hayranlarından olumlu yorumlar aldı.

