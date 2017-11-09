Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Oscar adayı Ayla filminin yapımcısı Mustafa Uslu’nun memleketi Tokat’ın Zile ilçesinde yapılan Anadolu galası yoğun ilgi gördü. Uslu’nun annesi Melek Uslu’nun isminin verildiği sinema salonunda gerçekleşen galaya, filmin oyuncularından İsmail Hacıoğlu, Sinem Uslu ve yönetmen Can Ulkay katıldı. Film sonrasında sanatçılar sahnede halkla buluştu. Plaket töreni sonrasında sahneye atlayan vatandaşlar, oyuncularla fotoğraf çekinmek için âdeta birbirleriyle yarıştı. Mustafa Uslu, doğduğu topraklarda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 30 yıl önce Zile’de annesi ile birlikte Kadir İnanır, Cüney Arkın’ın filmlerini izlediğini anlatan Uslu “Rahmetli annem benim hep sinemacı olmamı isterdi. Şimdi çok huzurluyum. Çünkü yıllar sonra bir hedefe ulaşmanın vermiş olduğu mutlulukla burada kendimi hür hissediyorum” dedi.