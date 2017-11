Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında şehre gelen Ulusal Film Yarışması Jüri Başkanı sanatçı Hülya Koçyiğit, yönetmenler Mesut Uçakan ve Nazif Tunç, oyuncular Halil Ergün, Emre Kahraman, Gökhan Mumcu ve Atılay Uluışık, yaklaşık 10 bin Suriyeli misafirin barındığı Beydağı Konteyner Kenti’ni ziyaret etti. Yeşilçam’ın usta ismi Hülya Koçyiğit, konteyner kentte konuklara gösterilen özenin dikkatini çektiğini ifade ederek, “Avrupa’nın ya da Batı’nın belki de bugüne kadar alabildiği sadece bizim ülkemizde bir tek şehirde barınıyor. Bu çok önemli, bu Türk insanının insanlığa bakışını temsil ediyor. Her şeyden önce bu sebeple biz kendimize gurur duymalıyız. Çünkü biz her şeyden önce insanlığımızı yaşıyoruz. Biz kendi kültürümüzle bize yakışanı yapıyoruz. Bence dünyaya da çok doğru bir örnek gösteriyoruz. Çok huzurlu ve memnunum burada olmaktan” dedi. Koçyiğit, Suriye’de ki savaşında bir an önce bitmesi temennisinde bulunarak, “İnsanlar kendi topraklarında, kendi yaşam alanlarında yaşayabilsinler, doğrusu bu. Ama biz geçici olarak onları misafir ediyoruz” ifadelerine yer verdi.