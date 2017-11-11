Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Serengeti Ulusal Parkı’nı da içine alan Masai Mara bölgesinde zebraları, zürafaları ve aslanları fotoğrafladığı safari tatilini Afrikalı çocuklara yardım ve Afrika halkına sürdürülebilir temiz su kaynakları sağlama amacıyla sergiliyor. Usta oyuncunun ‘Sen de Tanık Ol’ adını verdiği, Red Bull’un da destekçileri arasında bulunduğu ilk kişisel sergisi, 18 Kasım Cumartesi gününden itibaren Zorlu PSM Sky Lounge’da izleyici ile buluşacak.
Engin Altan Düzyatan'dan safari sergisi
11.11.2017 - 08:27 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 08:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Engin'in ‘Sen de Tanık Ol’ adını verdiği, ilk kişisel sergisi, 18 Kasım Cumartesi gününden itibaren Zorlu PSM Sky Lounge’da izleyici ile buluşacak.
Etiketler : Engin Altan Düzyatan,Engin Altan Düzyatan safari,
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