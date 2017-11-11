Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Serengeti Ulusal Parkı’nı da içine alan Masai Mara bölgesinde zebraları, zürafaları ve aslanları fotoğrafladığı safari tatilini Afrikalı çocuklara yardım ve Afrika halkına sürdürülebilir temiz su kaynakları sağlama amacıyla sergiliyor. Usta oyuncunun ‘Sen de Tanık Ol’ adını verdiği, Red Bull’un da destekçileri arasında bulunduğu ilk kişisel sergisi, 18 Kasım Cumartesi gününden itibaren Zorlu PSM Sky Lounge’da izleyici ile buluşacak.