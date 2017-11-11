Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marka, bu defa Bir Dilek Tut Derneği ile birlikte “Singer ile Her Destek, Gerçekleşen Bir Dilek” projesine imza atıyor. Projeye Ayşe Kucuroğlu, Ahu Orakçıoğlu, Ayşe Tolga, Bengü, Derin Talu, Ezra & Tuba Çetin kardeşler, Gamze Karaman, Mert Vidinli, Naz Elmas ve Özlem Yıldız destek verdi. 11 ünlü isim proje çerçevesinde çok özel armalar tasarladı. Tasarımlar markanın singer.com.tr adresinden satışa çıkarılacak. Elde edilen gelir ise derneğe aktarılarak çocukların dileklerini gerçekleştirmek üzere kullanılacak.