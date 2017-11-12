Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "Deliha" ve "Görümce" filmlerinin senaristliğini ve başrolünü üstlenen Gupse Özay'ın bu defa yönetmen koltuğuna da oturduğu "Deliha 2" adlı filmin çekimleri Muğla Köyceğiz'de tamamlandı.

Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Özay'ın yanı sıra Derya Alabora, Esin Eden, Hülya Duyar, Aksel Bonfil, Eda Ece, Ali Çelik, Mehmet Fatih Özkan, Mehmet Er, Meltem Özlem, Akınözü ve Mert Öner yer alıyor.

Filmin yapımcılığını Necati Akpınar, görüntü yönetmenliğini ise Jean Paul Seresin gerçekleştirdi.

İlk filmde aşkın peşinden koşan Zeliha, ikinci filmde de kariyer yapmanın yollarını arıyor ve aşçı olmanın hayalini kurarak bir restoranda çalışmaya başlıyor.