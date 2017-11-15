Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan’ın oturduğu, Engin Günaydın, Demet Evgar, Gülse Birsel, Devrim Yakut, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Fatih Artman, Su Kutlu, Deniz Hamzaoğlu, Ayta Sözeri, Devin Özgür Çınar, Ünal Yeter ve Arif Erkin gibi güçlü oyuncu kadrosu ile sezonun en iddialı komedi filmleri arasında yer alan “Aile Arasında”nın fragmanı yayınlandı. Fragman sosyal medya hesaplarında yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce kişi tarafından izlendi ve yorum aldı.

Fragmanda yayınlanan görüntüler bol kahkahalı filmin sinyallerini verirken sinemaseverler tarafından “Tam bir aile komedisi” olarak yorumlandı.