Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Programa telefon bağlantısı ile katılan bir izleyici mide bulandıran bir itirafta bulundu. 5 yıllık evli ve 2 çocuğu olduğunu söyleyen izleyici, evlendiği günden itibaren eşinin burnundaki pisliği yediğini ve bunu gizlice gördüğünü söyledi. Stüdyodaki konuklar bu itiraf karşısında zor anlar yaşadı. Sunucular kulaklarını tıkayarak itirafın etkisinden kurtulmaya çalışırken, kusmamak için de ecel terleri döktüler. Kocasına bakınca midesinin bulandığını ve sırf bu yüzden boşanabileceğini söyleyen kadın izleyici derdini Evlilik ve İlişki Terapisti Selin Karacehennem'e anlattı.