Programa telefon bağlantısı ile katılan bir izleyici mide bulandıran bir itirafta bulundu. 5 yıllık evli ve 2 çocuğu olduğunu söyleyen izleyici, evlendiği günden itibaren eşinin burnundaki pisliği yediğini ve bunu gizlice gördüğünü söyledi. Stüdyodaki konuklar bu itiraf karşısında zor anlar yaşadı. Sunucular kulaklarını tıkayarak itirafın etkisinden kurtulmaya çalışırken, kusmamak için de ecel terleri döktüler. Kocasına bakınca midesinin bulandığını ve sırf bu yüzden boşanabileceğini söyleyen kadın izleyici derdini Evlilik ve İlişki Terapisti Selin Karacehennem'e anlattı.
Canlı yayında mide bulandıran itiraf!
16.11.2017 - 14:51 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün canlı olarak Nur Viral’in sunumu ile yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programında şoke eden anlar yaşandı.
Etiketler : evlilik,karı koca,itiraf,burun karıştırma,
520134 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/520134.aspx
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