Romanya’nın ünlü şov programlarını ve dizilerini geride bırakan ‘İstanbullu Gelin’’in geçen hafta yayınlanan bölümü 1 milyon 300 bin Rumen tarafından seyredildi. Ülkenin en çok izlenen şov programı ‘Romanya’nın Sesi’ 1 milyon 200 bin seyirciyle ikinci sırada yer aldı.
Rumenler, İstanbullu Gelin'i çok sevdi
17.11.2017 - 06:52 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 06:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, “İstanbullu Gelin” Orta Avrupa’nın gözdesi oldu. Dizi, Romanya’da izlenme rekoru kırmaya başladı.
Etiketler : istanbullu gelin,romanya,
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