Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Romanya’nın ünlü şov programlarını ve dizilerini geride bırakan ‘İstanbullu Gelin’’in geçen hafta yayınlanan bölümü 1 milyon 300 bin Rumen tarafından seyredildi. Ülkenin en çok izlenen şov programı ‘Romanya’nın Sesi’ 1 milyon 200 bin seyirciyle ikinci sırada yer aldı.