Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MEB tarafından yürütülen “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunu Destekleme Projesi”nin uygulandığı okulun bahçesine yaptırılan 120 öğrenci kapasiteli ana sınıflarını gezerek bilgi alan Berger, Duamelle ve Büyüküstün, sohbet ettikleri çocuklara hediyeler verdi. Suriyeli öğrencilerin bu ziyaretten duydukları mutluluk ise gözlerinden okundu. “Suriye krizi başladığından bu yana ilk kez artık okula giden Suriyeli çocuk sayısı gitmeyen çocuk sayısından daha fazla” diyen Duamelle, 600 biden fazla Suriyeli çocuğun Türk arkadaşlarıyla birlikte okula gittiğini ifade ederek, bunun büyük bir başarı olduğunu dile getirdi. Duamelle, “Bu büyük bir başarı. Millî Eğitim Bakanlığını tebrik ediyoruz. Gerçekten çok iyi bir sonuç alındı” diye konuştu.

