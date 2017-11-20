Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sagopa Kajmer'in İnstagram hesabından yayınladığı açıklama şöyle: "20 yıllık arkadaşım, en kıymetli dostum ve 11 senelik eşim Esen (Kolera), aldığımız ortak karar doğrultusunda ayrıldık, evliliğimizi sonlandırdık. Sevgili Esen’e bana kattıkları ve benim için yaptıkları için minnettârım. Bundan sonrasında her ikimiz için de bambaşka hayatlar var. O nedenle şu andan itibaren lütfen paylaşımlarınızda bizi birbirimize etiketlemeyin. Yorumlarınızda kırıcı olmayın. Bugüne dek bize değer veren, her ikimizin de müziğine kulak veren, konserlerimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm melankolia ailesine teşekkürler. Melankolia bugünden itibaren sadece Sagopa Kajmer ile devam edecek olsa da logodaki el ele tutuşan iki sevgili hep orada kalacak. Sevgilerimle Yunus Özyavuz (Sagopa Kajmer)."