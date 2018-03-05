Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orhan Gencebay bir süre önce yaptığı açıklamayla MESAM'dan istifa etmiş ve açıklamalarına Arif Sağ'ın da aralarında bulunduğu kurum yöneticilerinden sert yanıt gelmişti.

Arif Sağ başkanlığındaki MESAM yönetimine Kültür Bakanlığı'nca görevden el çektirildi. Seçime kadar yeni yönetim atandı. 3 ay sonra seçime gidilecek.

İşte o karar:

TÜRKİYE MUSİKİ ESERI SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİNE

Birliğinizin idari ve mali işlemlerinin denetlenmesi, bir önceki teftişte sunulan tekliflerin yerine getirilip getirilmediğinin tespiti ve bazı üyeler tarafından ileri sürülen iddialarla ilgili gerçekleştirilen incelemeler neticesinde yapılan tespitlere dayanılarak alınan 05.03.2018 tarihli ve 179431 sayılı bakanlık makamının olurları kapsamında birliğiniz üyelerinin daha fazla zarar görmemesi bakımından;

- Birliğinizde 3 (üç) ay içerisinde olağanüstü genel kurul yapılması,

- Olağanüstü genel kurul yapılıncaya kadar mevcut yönetim kurulunun tedbiren işten el çektirilmesine ve yerlerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah’ın asıl üye olarak: Vedat Çetinkaya, Celal Yarıcı, Osman İşmen, Yücel Arzen, Ali Kocatepe, İclal Aydın ve Selahattin Akarsu'nun ise yedek üye olarak atanması,

- Mart ayı içerisinde yapılacağı bildirilen olağan genel kurulun, olağanüstü genel kurul süreci göz önünde bulundurularak ertelenmesi hususları uygun görülmüş olup gereğinin ivedilikle yerine getirilerek tarafımıza bilgi verilmesini önemle rica ederim.