Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi Batı’dan ve tüm dünyadan tecrit etmek için ellerinden geleni yapanların, beyhude yere uğraştıklarını bildirdi. Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’ndaki konuşmasında, ‘müttefik’ devletlerin ülkemize karşı sergiledikleri ikiyüzlü tutumdan çok rahatsız olduklarını belirterek şunları kaydetti:

Türkiye’ye siyasi, sosyal, diplomatik, askerî, ekonomik tüm alanlarda diz çöktüremeyenler her gün yeni bir oyunla karşımıza çıkıyor. Hâlbuki biz ne diyoruz? ‘Namert kaçar, mert direnir.’ Üstelik biz artık sadece direnmekle savunmakla kalmıyor, kendi oyun planımızı adım adım uyguluyoruz. Bir başka ifadeyle savunmamızı güçlendirirken, taarruzu da ihmal etmiyoruz. Nitekim işte ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ dedik ve bu gece bildiğiniz gibi Silahlı Kuvvetlerimiz, Özgür Suriye Ordusu ile İdlib’le ilgili şu anda operasyonunu başlattı.

YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Peki ülkemizin ve milletimizin dostluğunu yıkma pahasına saçma sapan hamlelere girişenlerin eline geçen nedir? Eğer bu şekilde bize zarar verdiklerini düşünüyorlarsa bizim gördüğümüzden daha fazlasını onlar görüyorlar. Türkiye yoluna yine devam ediyor, hiç endişe etmeyin yoluna devam edecek. Yaşadığımız bu zor dönemde, yanımızda olanları unutmayacağımız gibi sürekli ayağımıza çelme takanları da unutmayacağız. Yüz yüze geldiğimizde bize her türlü sözü, her türlü teminatı verenlerin, arkamızdan oynadıkları oyunların çirkinliği artık gizlenemez, saklanamaz hâle gelmiştir.

EN SORUMSUZ LİDER...

İdlib bize sınır, dolayısıyla tedbirimizi almak durumundayız. Kimse bize ‘Niye bunu böyle yapıyorsunuz’ diyemez. Ama şunu unutmayın, bu ülkede değil, ülkenin dışında da Kılıçdaroğullarının adedi çok fazla. Bir taraftan Silahlı Kuvvetlerimizin sınır ötesine çıkmasına ‘Evet’ diyeceksin, aynı konuşmanda 9 dakika sonra ‘İdlib’de ölenlerin sorumlusu Erdoğan’dır’ diyeceksin. ‘Bize ne’ diyemeyiz, biz Kılıçdaroğlu zihniyeti taşımıyoruz. Dünyadaki en sorumsuz, en tutarsız, en anakronik ana muhalefet partisine sahibiz maalesef. Genel başkanlarından milletvekillerine ve belediye başkanlarına kadar ana muhalefetin tüm kadroları, yabancı devletlerinden terör örgütlerine kadar herkesin yanındadır. Başımıza âdeta FETÖ’nün şakirti, PKK’nın yoldaşı, Avrupa Birliği’nin beşinci kolu kesildiler.

ONU KONUŞTURMAYACAĞIZ

Konuşmasında Çanakkale Belediye Başkanının ciddi bir terbiyesizlik yaptığını da ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: Orada bizim Meclis üyemize ‘Sesini kes’, ‘Çık’, ‘Konuşma’. Sen bunu nasıl dersin? 18 Mart geliyor.’ Bak şimdiden ben de talimatı verdim, bu Belediye Başkanını 18 Mart’ta, Çanakkale törenlerinde konuşturtmayacaksınız.

Erdoğan, muhalefetin, müftülere nikâh kıyma yetkisi veren düzenlemeye ilişkin eleştirileriyle ilgili, “İsteseniz de istemeseniz de bu, Meclisten geçecek. Batı laik, Batı’da kilise bu işi yapıyor mu? Orada olunca laikliğe aykırı olmuyor. Nikâhı müftü değil de mesela tapu müdürü, mal müdürü, orman şefi kıyacak olsa inanın bana bunların hiçbir itirazı olmazdı” ifadesini kullandı.